Podczas wizyty monitorującej w terytorialnym centrum rekrutacji i wsparcia społecznego w Biłhorodzie-Dniestrowskim w obwodzie odeskim przedstawiciele rzecznika praw obywatelskich stwierdzili nieodpowiednie warunki pobytu osób. O odnotowanych naruszeniach poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

„Ludzie zmuszeni są mieszkać w piwnicach na betonowej podłodze, okrywać się starymi prześcieradłami i spać na starych łóżkach, z których część w ogóle nie ma materacy. Otwory w ścianach przy konstrukcjach wentylacyjnych są zatkane zwykłymi poduszkami. A o stanie sanitarnym toalet nie ma nawet co mówić” – napisał Lubinec.

Ponadto, jak twierdzi, na drzwiach pomieszczeń, w których przebywają zmobilizowani, znajdują się metalowe kraty, a w koszarach kompanii ochronnej panuje ciasnota w pokojach, są łóżka piętrowe, a zamiast szafek stoją kartonowe pudła.

Przedstawiciele pełnomocnika podczas kontroli stwierdzili, że hełmy i kamizelki kuloodporne, które mają chronić życie żołnierzy, leżą w garażu bez drzwi, wśród starych mebli i innych śmieci. Ponadto na terenie Ośrodka Szkolenia Technicznego i Oddziału Specjalnego znaleziono alkohol w plastikowych pojemnikach.

„Na podstawie wyników wizyty monitorującej przygotowuję protokoły interwencyjne, aby doprowadzić do usunięcia naruszeń i zweryfikowania działań odpowiedzialnych urzędników. Ochrona praw człowieka nie kończy się na progu przed wejściem do TCC i SP. Żadna instytucja nie może stanowić wyjątku od tej zasady” – oświadczył rzecznik praw człowieka.

Informację tę opublikował na Facebooku pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Lubinec wyjaśnił, czy TCC mogą zabierać telefony i siłą wsadzać ludzi do autobusów.

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