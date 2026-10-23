Reprezentacja Ukrainy w karate zdobyła rekordowe osiem medali podczas mistrzostw świata kadetów, juniorów i zawodników do lat 21, które odbyły się w dniach 14–18 października w Bielsku-Białej.

Vasyl Kostiuk to biznesmen i filantrop, który od trzech lat wspiera rozwój karate na Ukrainie

Informację tę podała Ukraińska Federacja Karate na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Ukraińscy zawodnicy zdobyli jeden złoty, trzy srebrne i cztery brązowe medale, zajmując ósme miejsce w klasyfikacji medalowej. To najlepszy wynik Ukrainy w historii startów na młodzieżowych mistrzostwach świata w tych kategoriach wiekowych.

Mistrzynią świata została Uliana Baranova, która triumfowała w kategorii kumite kobiet U21 do 68 kg. Srebrne medale zdobyli Mark Dorosh, Vladyslav Rudenko i Nikita Dmytrenko. Brązowymi medalistami zostali Charlize Kruhlova, Ivan Matsenko, Veronika Kotenko i Vladyslav Kanivets.

Przygotowania ukraińskiej reprezentacji młodzieżowej oraz jej udział w mistrzostwach świata zostały sfinansowane przez Ukraińską Federację Karate przy wsparciu przedsiębiorcy Vasyla Kostiuka.

Jak poinformował Dmytro Nehaturov, główny trener ukraińskiej reprezentacji młodzieżowej, tym razem zawodnicy, ich rodzice i trenerzy nie musieli pokrywać z własnych środków kosztów udziału w najważniejszej imprezie sezonu.

„Wszystko zostało sfinansowane przez Federację przy wsparciu Vasyla Kostiuka — od zgrupowania w ośrodku olimpijskim w Koncza-Zaspie po koszty podróży i pobytu w Polsce” — powiedział Nehaturov.

Po mistrzostwach Kostiuk przyznał również nagrody pieniężne medalistom i ich trenerom. Zawodnik otrzymał 4 tysiące dolarów za złoty medal, 3 tysiące za srebrny i 2 tysiące dolarów za brązowy. Trener każdego medalisty otrzymał po 1 tysiącu dolarów.

W mistrzostwach świata wzięło udział ponad 2 tysiące zawodników ze 114 krajów.

Sukces w Polsce był kontynuacją jednego z najlepszych sezonów w historii ukraińskiego karate młodzieżowego. W lutym reprezentacja Ukrainy po raz pierwszy wygrała klasyfikację medalową mistrzostw Europy, zdobywając 13 medali.

Wcześniej Vasyl Kostiuk wypłacił nagrody pieniężne ukraińskim zawodnikom, którzy zdobyli medale podczas czwartego etapu Youth League 2026 Karate One. Zawody odbyły się w dniach 2–5 lipca w chorwackim Poreču.

O Vasylu Kostiuku

Vasyl Kostiuk jest ukraińskim przedsiębiorcą, restauratorem i filantropem, który od ponad trzech lat wspiera rozwój karate w Ukrainie. W szczególności w pełni finansuje dziecięcą reprezentację Ukrainy w karate — projekt określany jako wyjątkowy w sporcie dziecięcym Europy Wschodniej. Ponadto Vasyl Kostiuk wspiera finansowo inne inicjatywy mające na celu rozwój ukraińskiego karate i pomoc zawodnikom.

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