Сборная Украины по карате завоевала рекордные восемь медалей на чемпионате мира среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года, который проходил с 14 по 18 октября в польском городе Бельско-Бяла.

Василий Костюк - бизнесмен и меценат, который более 3-х лет поддерживает развитие карате в Украине

Об этом сообщила Украинская федерация карате на своем официальном сайте.

Украинские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали, заняв восьмое место в общем медальном зачете. Это лучший результат Украины за всю историю выступлений на молодежных чемпионатах мира в этих возрастных категориях.

Чемпионкой мира стала Ульяна Баранова, выступавшая в категории U21 в весе до 68 кг. Серебряными призерами стали Марк Дорош, Владислав Руденко и Никита Дмитренко. Бронзовые медали завоевали Шарлиз Круглова, Иван Маценко, Вероника Котенко и Владислав Канивец.

Подготовку молодежной сборной Украины и ее участие в чемпионате мира профинансировала Украинская федерация карате при поддержке бизнесмена Василия Костюка.

По словам главного тренера молодежной сборной Украины Дмитрия Негатурова, в этот раз спортсменам, их родителям и тренерам не пришлось оплачивать участие в главном соревновании сезона из собственных средств.

«Все было профинансировано Федерацией при поддержке Василия Костюка — начиная со сборов на олимпийской базе в Конча-Заспе и заканчивая расходами на поездку и проживание в Польше», — рассказал Негатуров.

После чемпионата Костюк также выплатил денежные премии спортсменам, завоевавшим медали, и их тренерам. За золотую медаль спортсмен получил 4 тысячи долларов, за серебряную — 3 тысячи, за бронзовую — 2 тысячи долларов. Тренер каждого медалиста получил по 1 тысяче долларов.

В чемпионате мира приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 114 стран.

Успех в Польше стал продолжением одного из самых успешных сезонов в истории украинского молодежного карате. В феврале сборная Украины впервые заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы, завоевав 13 наград.

Ранее Василий Костюк выплатил денежные премии украинским спортсменам, завоевавшим медали на четвертом этапе Юношеской лиги карате — 2026 Karate One Youth League. Соревнования проходили со 2 по 5 июля в хорватском городе Пореч.

О Василии Костюке

Василий Костюк — украинский бизнесмен, ресторатор и меценат, который более трех лет поддерживает развитие карате в Украине. В частности, он полностью финансирует детскую сборную Украины по карате — проект, не имеющий аналогов в детском спорте Восточной Европы. Кроме того, Василий Костюк финансово поддерживает другие инициативы, направленные на развитие украинского карате и помощь спортсменам.

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