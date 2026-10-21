Украина и Канада готовят соглашение о столетнем партнерстве

Украина и Канада готовятся к подписанию стратегического Соглашения о столетнем партнерстве, а также укрепляют сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров с главой МИД Канады Анитой Ананд.

В ходе беседы стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых после визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, необходимость ускорения поставок ракет-перехватчиков для ПВО и введения новых целевых санкций против российской баллистической программы. Кроме того, Сибига отметил роль Канады в соорганизации конференции «Пути к миру» в Торонто, посвященной возвращению украинских детей, гражданских задержанных и военнопленных.

Источник: Сибига в соцсети Х.

Правительство Канады обсуждает с Украиной возможность отправки части огнестрельного оружия, на использование которого наложен запрет, с тем чтобы оно помогло сдерживать Россию на поле боя.

Палата общин парламента Канады одобрила выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине. Также было одобрено выделение финансовой помощи и средств на гуманитарное разминирование.

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