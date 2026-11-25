В Винницкой области правоохранители раскрыли мошеннический колл-центр, участники которого, по данным следствия, похитили более 15 млн грн у граждан Украины, Казахстана, Туркменистана и России. Полицейские задержали девять человек в возрасте от 18 до 31 года.

Сначала операторы колл-центра работали удаленно из дома. Впоследствии участники группы арендовали частный дом в поселке Стрижавка недалеко от Винницы и обустроили там офис.

Во время обыска правоохранители застали за рабочими местами девять операторов.

«Некоторое время каждый оператор колл-центра работал удаленно из дома. Впоследствии участники арендовали дом в поселке Стрижавка, что под Винницей, и обустроили в нем офис. Когда полицейские пришли с обыском, за рабочими местами находились девять операторов. Мошенники звонили гражданам Украины, Казахстана, Туркменистана и России и представлялись сотрудниками соцслужб, службы безопасности банка или ФСБ. По предварительным подсчетам, злоумышленники похитили более 15 млн грн», — говорится в сообщении.

По данным следствия, организатором группы был 31-летний житель Стрижавки, который арендовал помещение, обустроил рабочие места, составлял графики смен и инструктировал операторов о способах обмана граждан.

Кроме того, мужчина лично звонил потенциальным потерпевшим, вел учет полученных средств и распределял их между участниками группы.

Правоохранители установили, что операторы представлялись сотрудниками социальных служб, банковской службы безопасности или ФСБ. Во время разговоров они выманивали персональные данные, банковские реквизиты и коды доступа к онлайн-банкингу.

Полученную информацию передавали другим участникам группы, которые использовали её для перевода денег на подконтрольные счета. В отдельных случаях людей убеждали самостоятельно переводить сбережения якобы для их защиты.

Всего правоохранители провели 14 обысков — в арендованном доме, по местам проживания подозреваемых и в их автомобилях.

В колл-центре изъяли 13 ноутбуков, восемь мобильных телефонов, наушники и флешку с видеозаписями.

По результатам всех обысков правоохранители изъяли:

16 ноутбуков;

27 мобильных телефонов;

восемь банковских карт;

цифровые носители информации;

блокноты с черновими записями;

четыре автомобиля.

Девяти задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255-4 Уголовного кодекса Украины – руководство структурной частью мошеннической организованной группы, занимающейся электронными коммуникациями, и участие в ней.

Организатору суд назначил содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1,996 млн грн.

Еще трем подозреваемым избрали содержание под стражей с возможностью внесения залога от 200 до 266,24 тыс. грн. Остальным пятерым назначили круглосуточный домашний арест.

Операцию по раскрытию мошеннического колл-центра проводили совместно сотрудники киберполиции, УСБУ в Винницкой области с привлечением спецподразделения КОРД. Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

В Хмельницком правоохранители пресекли деятельность сети подпольных колл-центров, участники которой обманывали граждан и присваивали их деньги. В рамках спецоперации провели 18 обысков и задержали 12 человек.

В Хмельницком разоблачили мошеннический колл-центр, который обманывал иностранцев.

Состав преступления без потерпевшего: что на самом деле меняет закон о мошеннических колл-центрах.

На Буковине разоблачили мошеннический колл-центр, обманывавший граждан Казахстана.

Читай нас в