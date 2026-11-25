W obwodzie winnickim funkcjonariusze organów ścigania wykryli oszukańcze centrum telefoniczne, którego członkowie – według ustaleń śledztwa – przywłaszczyli sobie ponad 15 mln hrywien od obywateli Ukrainy, Kazachstanu, Turkmenistanu i Rosji. Policja zatrzymała dziewięć osób w wieku od 18 do 31 lat.

Początkowo operatorzy call center pracowali zdalnie z domu. Później członkowie grupy wynajęli prywatny dom w miejscowości Stryzhawka niedaleko Winnicy i urządzili tam biuro.

Podczas przeszukania funkcjonariusze policji zastali przy stanowiskach pracy dziewięciu operatorów.

„Przez pewien czas każdy operator call center pracował zdalnie z domu. Później członkowie grupy wynajęli dom w miejscowości Stryzhawka pod Winnicą i urządzili w nim biuro. Kiedy policjanci przybyli z nakazem przeszukania, przy stanowiskach pracy przebywało dziewięciu operatorów. Oszuści dzwonili do obywateli Ukrainy, Kazachstanu, Turkmenistanu i Rosji, podając się za pracowników służb socjalnych, służb bezpieczeństwa banku lub FSB. Według wstępnych szacunków sprawcy przywłaszczyli sobie ponad 15 mln hrywien” – czytamy w komunikacie.

Z danych śledztwa wynika, że organizatorem grupy był 31-letni mieszkaniec Stryzhawki, który wynajął lokal, urządził stanowiska pracy, ustalał harmonogramy zmian oraz instruował operatorów, jak oszukiwać obywateli.

Ponadto mężczyzna osobiście dzwonił do potencjalnych ofiar, prowadził ewidencję otrzymanych środków i rozdzielał je między członków grupy.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że operatorzy podawali się za pracowników służb socjalnych, służb bezpieczeństwa bankowego lub FSB. Podczas rozmów wyłudzali dane osobowe, dane bankowe oraz kody dostępu do bankowości internetowej.

Uzyskane informacje przekazywano innym członkom grupy, którzy wykorzystywali je do przelewania pieniędzy na kontrolowane przez nich konta. W niektórych przypadkach przekonywano ludzi, by samodzielnie przelewali swoje oszczędności rzekomo w celu ich ochrony.

W sumie funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 14 przeszukań – w wynajmowanym domu, w miejscach zamieszkania podejrzanych oraz w ich samochodach.

W centrum obsługi telefonicznej zabezpieczono 13 laptopów, osiem telefonów komórkowych, słuchawki oraz kartę pamięci z nagraniami wideo.

W wyniku wszystkich przeszukań organy ścigania zabezpieczyły:

16 laptopów;

27 telefonów komórkowych;

osiem kart bankowych;

nośniki danych;

notatniki z roboczymi notatkami;

cztery samochody.

Dziewięciu zatrzymanym postawiono zarzuty na podstawie części 1 i 2 art. 255-4 Kodeksu karnego Ukrainy – kierowanie strukturą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w zakresie komunikacji elektronicznej oraz udział w tej grupie.

Sąd nakazał zatrzymanie organizatora w areszcie z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości prawie 1,996 mln hrywien.

Wobec kolejnych trzech podejrzanych orzeczono areszt z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości od 200 do 266,24 tys. hrywien. Pozostałym pięciu przyznano całodobowy areszt domowy.

Operację mającą na celu wykrycie oszukańczego call center przeprowadzili wspólnie funkcjonariusze cyberpolicji oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie winnickim przy udziale oddziału specjalnego KORD. Nadzór procesowy sprawuje prokuratura obwodowa w Winnicy.

Maksymalna kara przewidziana w zarzucanym artykule wynosi do 10 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy, osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała policja obwodu winnickiego.

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