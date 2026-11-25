在文尼察州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心成员从乌克兰、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和俄罗斯的公民手中骗取了超过1500万格里夫纳。 警方逮捕了9名年龄在18至31岁之间的嫌疑人。

起初，该呼叫中心的接线员是在家中远程办公。随后，该团伙成员在文尼察附近的斯特里扎夫卡村租下了一栋私人住宅，并在那里设立了办公室。

在搜查过程中，执法人员当场抓获了正在工作岗位上的九名客服人员。

“有一段时间，每位呼叫中心接线员都在家中远程办公。 随后，该团伙成员在文尼察附近的斯特里扎夫卡村租了一栋房子，并在那里设立了办公室。当警察前来搜查时，有9名接线员正在工作岗位上。 这些不法分子致电乌克兰、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和俄罗斯的公民，并冒充社会服务部门、银行安保部门或联邦安全局（FSB）的工作人员。据初步估算，犯罪分子骗取了超过1500万格里夫纳”，通报中写道。

据调查显示，该团伙的组织者是现年31岁、来自斯特里扎夫卡的一名居民，他租用了该场所，布置了工作岗位，制定了轮班表，并指导接线员如何欺骗民众。

此外，该男子还亲自致电潜在受害者，记录收到的款项并将其分配给团伙成员。

执法部门查明，这些接线员自称是社会服务机构、银行安保部门或联邦安全局（FSB）的工作人员。在通话过程中，他们诱骗受害者透露个人身份信息、银行账户信息以及网上银行的登录密码。

获取的信息会被转交给团伙的其他成员，后者利用这些信息将资金转入受控账户。在个别情况下，他们还会说服受害者自行将积蓄转账，声称这是为了保护他们的资金安全。

执法部门共进行了14次搜查——包括一处租用房屋、嫌疑人的住所及其车辆。

在呼叫中心查获了13台笔记本电脑、8部手机、耳机以及存有视频记录的U盘。

根据所有搜查的结果，执法部门共查获：

16台笔记本电脑；

27部手机；

8张银行卡；

数字存储介质；

带有草稿记录的笔记本；

4辆汽车。

九名被拘留者被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第255-4条第1款和第2款——领导电子通信诈骗有组织犯罪团伙的某个分支机构以及参与该团伙活动。

法院裁定组织者羁押候审，保释金定为近199.6万格里夫纳。

另有三名嫌疑人被裁定羁押候审，保释金金额在20万至26.624万格里夫纳之间。其余五人被处以全天候居家监禁。

此次捣毁诈骗呼叫中心的行动由网络警察、文尼察州安全局（USBU）联合开展，并动用了KORD特种部队。文尼察州检察院负责案件的诉讼监督。

根据所指控罪名的规定，最高可判处10年有期徒刑。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被推定为无罪。

此消息由文尼察州警方发布。

在赫梅利尼茨基，执法部门取缔了一个地下呼叫中心网络，该网络成员通过诈骗手段骗取公民钱财并据为己有。在此次专项行动中，警方共进行了18次搜查，并拘留了12人。

在赫梅利尼茨基市，警方捣毁了一个专门诈骗外国人的诈骗呼叫中心。

无受害人的犯罪构成：关于诈骗呼叫中心的法律究竟带来了哪些实质性变化。

在布科维纳地区，警方捅破了一个欺骗哈萨克斯坦公民的诈骗呼叫中心。

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