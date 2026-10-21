Ukraina i Kanada przygotowują umowę o stuleciu partnerstwa

Ukraina i Kanada przygotowują się do podpisania strategicznej umowy o stuleciu partnerstwa, a także zacieśniają współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga po zakończeniu rozmów z minister spraw zagranicznych Kanady Anitą Anand.

Podczas rozmowy strony omówiły realizację ustaleń poczynionych po wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Kanadzie, konieczność przyspieszenia dostaw rakiet przechwytujących dla obrony przeciwlotniczej oraz wprowadzenie nowych sankcji ukierunkowanych przeciwko rosyjskiemu programowi balistycznemu. Ponadto Sybiga podkreślił rolę Kanady w współorganizacji konferencji „Drogi do pokoju” w Toronto, poświęconej powrotowi ukraińskich dzieci, zatrzymanych cywilów i jeńców wojennych.

Źródło: Sibiga w serwisie społecznościowym X.

Rząd Kanady rozważa wraz z Ukrainą możliwość przekazania części broni palnej, której użycie zostało zakazane, aby pomogła ona powstrzymać Rosję na polu bitwy.

Izba Gmin parlamentu Kanady zatwierdziła przyznanie 764 mln dolarów kanadyjskich (około 587 mln dolarów amerykańskich) na pomoc wojskową dla Ukrainy. Zatwierdzono również przyznanie pomocy finansowej oraz środków na humanitarne rozminowywanie.

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