Україна і Канада готують Угоду про столітнє партнерство

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Україна та Канада готуються до підписання стратегічної Угоди про столітнє партнерство, а також посилюють співпрацю у сфері безпеки та оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів із очільницею МЗС Канади Анітою Ананд.

Під час розмови сторони обговорили реалізацію домовленостей після візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади, необхідність прискорення постачання ракет-перехоплювачів для ППО та запровадження нових цільових санкцій проти російської балістичної програми. Окрім цього, Сибіга відзначив роль Канади у співорганізації конференції «Шляхи до миру» в Торонто, присвяченої поверненню українських дітей, цивільних затриманих і військовополонених.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х.

Уряд Канади обговорює з Україною можливість відправки частини вогнепальної зброї, на використання якої наклав заборону, аби вона допомогла стримувати росію на полі бою.

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні. Також схвалили виділення фінансової допомоги та коштів на гуманітарне розмінування.

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