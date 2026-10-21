Редакция UA.NEWS направила официальный запрос на предоставление информации в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с требованием раскрыть процессуальное положение уголовного производства по делу о возможном незаконном обогащении бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Расследование продолжается уже более 2 лет и 5 месяцев, однако на протяжении более 21 месяца в нем наблюдается полное отсутствие публично видимой процессуальной активности.

Уголовное производство № 52024000000000231 было возбуждено еще 13 мая 2024 года по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины. Уже в июле того же года НАЗК приложило к материалам дела обоснованное заключение об обнаружении у Вербицкого и связанных с ним лиц необоснованных активов на сумму 37 582 621 грн, законность которого впоследствии подтвердил Киевский окружной административный суд. Несмотря на наличие официального заключения о выявленных активах, антикоррупционные органы за всё это время так и не приняли ни одного из итоговых решений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством — ни о вручении подозрения, ни о прекращении производства.

Процессуальная пауза в судебном реестре

Анализ Единого государственного реестра судебных решений свидетельствует, что последнее публичное действие следственных судей Высшего антикоррупционного суда по этому делу датируется ещё январем 2025 года. Тогда ВАКС отменил постановления следователя НАБУ и прокурора САП об отказе в удовлетворении ходатайств защиты и обязал повторно рассмотреть просьбу о допросе нотариусов и оценщиков.

С тех пор — уже более 21 месяца подряд — в судебном разбирательстве по этому делу царит полный вакуум, а в Реестре нет ни одного нового постановления. Такая длительная пауза ставит под сомнение соблюдение принципа разумных сроков расследования в отношении бывшего должностного лица высшего уровня органов прокуратуры.

Требования редакции к антикоррупционным органам

Учитывая исключительный общественный интерес, UA.NEWS требует от НАБУ и САП предоставить обобщенную информацию о текущем статусе производства, не разглашая при этом тайну досудебного расследования.

В частности, редакция интересуется, продолжается ли расследование в настоящее время, не было ли оно приостановлено или закрыто, а также было ли по делу предъявлено подозрение хотя бы одному лицу. Кроме того, журналистов интересует, были ли выполнены постановления ВАКС относительно ходатайств защиты, менялся ли состав группы детективов и прокуроров, какие конкретные меры принимаются для соблюдения разумных сроков и когда именно ожидается процессуальное решение.

Отдельно в запросе поднят вопрос о том, рассматривала ли САП возможность подачи иска в ВАКС о гражданской конфискации имущества Вербицкого на сумму 37,5 млн грн на основании заключения НАЗК.

Редакция UA.NEWS следит за развитием событий и опубликует официальный ответ антикоррупционных ведомств сразу после его получения.

Ранее скандальный экс-заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, провел волну самоочищения с помощью онлайн-СМИ.

Процедуре самооправдания предшествовал проигрыш в Киевском административном суде, куда Вербицкий обратился с иском против НАЗК, чтобы суд признал заключение НАЗК «ничтожным» и запретил проверять его жизнь. Но судьи ответили Вербицкому категорическим «нет»: НАЗК имеет полное право учитывать не только деньги самого прокурора, но и имущество, которое он оформляет на любовниц, племянников или мать.

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