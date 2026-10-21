Redakcja UA.NEWS skierowała oficjalny wniosek o udzielenie informacji do Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz do Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) z żądaniem ujawnienia stanu postępowania karnego w sprawie możliwego bezprawnego wzbogacenia się byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego.

Śledztwo trwa już ponad 2 lata i 5 miesięcy, jednak od ponad 21 miesięcy nie odnotowano w nim żadnych widocznych publicznie działań procesowych.

Postępowanie karne nr 52024000000000231 zostało wszczęte już 13 maja 2024 r. na podstawie art. 368-5 Kodeksu karnego Ukrainy. Już w lipcu tego samego roku NAZK dołączyła do akt sprawy uzasadnioną opinię dotyczącą wykrycia u Werbyckiego i osób z nim powiązanych nieuzasadnionych aktywów o wartości 37 582 621 UAH, której zasadność potwierdził następnie Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny. Pomimo istnienia oficjalnej opinii dotyczącej wykazanych aktywów organy antykorupcyjne przez cały ten czas nie podjęły żadnej z ostatecznych decyzji przewidzianych w przepisach postępowania karnego — ani w sprawie doręczenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ani w sprawie umorzenia postępowania.

Przerwa proceduralna w rejestrze sądowym

Analiza Jednolitego Państwowego Rejestru Orzeczeń Sądowych wskazuje, że ostatnie publiczne działanie sędziów śledczych Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego w tej sprawie pochodzi jeszcze ze stycznia 2025 roku. Wówczas WAKS uchylił postanowienia śledczego NABU oraz prokuratora SAP o oddaleniu wniosków obrony i nakazał ponowne rozpatrzenie wniosków o przesłuchanie notariuszy i rzeczoznawców.

Od tamtej pory – już ponad 21 miesięcy z rzędu – w postępowaniu sądowym dotyczącym tej sprawy panuje całkowita stagnacja, a w rejestrze nie ma ani jednej nowej uchwały. Tak długa przerwa budzi wątpliwości co do przestrzegania zasady rozsądnych terminów prowadzenia śledztwa w sprawie byłego urzędnika najwyższego szczebla prokuratury.

Wymagania redakcji wobec organów antykorupcyjnych

Ze względu na wyjątkowe zainteresowanie społeczne serwis UA.NEWS domaga się od NABU i SAP przedstawienia ogólnych informacji na temat aktualnego stanu postępowania, bez ujawniania przy tym tajemnicy śledztwa przedprocesowego.

W szczególności redakcja pyta, czy śledztwo jest obecnie w toku, czy nie zostało wstrzymane lub umorzone, a także czy w tej sprawie postawiono zarzuty przynajmniej jednej osobie. Ponadto dziennikarzy interesuje, czy wykonano postanowienia WAKS dotyczące wniosków obrony, czy zmieniał się skład zespołu śledczych i prokuratorów, jakie konkretne działania są podejmowane w celu dotrzymania rozsądnych terminów oraz kiedy dokładnie spodziewane jest orzeczenie procesowe.

Osobno w zapytaniu poruszono kwestię, czy SAP rozważała możliwość złożenia wniosku do WAKS o cywilną konfiskatę majątku Werbyckiego w wysokości 37,5 mln hrywien na podstawie opinii NAZK.

Redakcja UA.NEWS śledzi rozwój wydarzeń i opublikuje oficjalną odpowiedź organów antykorupcyjnych natychmiast po jej otrzymaniu.

Wcześniej skandaliczny były zastępca prokuratora generalnego Dmytro Werbycki, którego NABU podejrzewa o bezprawne wzbogacenie się, przeprowadził falę „samoczyszczenia” za pośrednictwem mediów internetowych.

Procedurze „samoczyszczenia” poprzedziła przegrana przed Kijowskim Sądem Administracyjnym, do którego Werbycki zwrócił się z pozwem przeciwko NAZK, domagając się, by sąd uznał opinię NAZK za „nieważną” i zakazał sprawdzania jego życia prywatnego. Sędziowie udzielili jednak Werbyckiemu kategorycznej odpowiedzi „nie”: NAZK ma pełne prawo do uwzględniania nie tylko środków finansowych samego prokuratora, ale także majątku, który rejestruje on na kochanek, siostrzeńców czy matkę.

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