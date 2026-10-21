W nocy z 21 na 22 października Ukraińcy będą mogli obserwować szczyt Orionidów

W nocy z 21 na 22 października mieszkańcy Ukrainy będą mogli obserwować szczyt aktywności roju Orionidów.

Ten coroczny strumień meteorów jest aktywny w okresie od 2 października do 7 listopada, a jego szczyt przypadnie na noc z 21 na 22 października 2026 roku, kiedy to w idealnych warunkach obserwacyjnych będzie można zobaczyć od 10 do 20 meteorów na godzinę.

Orionidy powstają, gdy Ziemia przelatuje przez chmurę odłamków — lodu i pyłu — pozostawionych przez kometę 1P/Halley (bardziej znaną jako kometa Halleya).

Meteory przelatujące po niebie należą do najszybszych spośród wszystkich strumieni meteorów, ponieważ Ziemia zderza się ze strumieniem cząstek komety Halleya niemal „czołowo”.

Według danych NASA Orionidy pędzą po niebie z prędkością 66 kilometrów na sekundę, co jest wynikiem o zaledwie 5 km na sekundę wolniejszym od najszybszych Leonidów.

Orionidy mogą obserwować zarówno mieszkańcy półkuli północnej, jak i południowej (przy sprzyjających warunkach pogodowych).

Warto zauważyć, że strumienie meteorów nazywane są na cześć konstelacji, z której wydają się wychodzić meteory; punkt ten nazywany jest radiantem. Obserwując z Ziemi, wydaje się, że strumień meteorów Orionidów pochodzi mniej więcej z kierunku konstelacji Oriona.

Orion znajduje się na równiku niebieskim i jest widoczny na całym świecie.

Informację tę podaje serwis Space.com.

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