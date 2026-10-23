Burze magnetyczne w dniach 24–25 października: prognoza aktywności geomagnetycznej

W weekend, 24 i 25 października 2026 r., spodziewane są przeważnie spokojne warunki geomagnetyczne, jednak w niedzielę możliwe jest nasilenie wahań magnetycznych.

Aktywność geomagnetyczną ocenia się za pomocą indeksu K w skali od 0 do 9. Im wyższy wskaźnik, tym silniejsze są zaburzenia geomagnetyczne i potencjalny wpływ na systemy techniczne.

W sobotę, 24 października, spodziewana jest niska aktywność słoneczna. Nie prognozuje się silnych burz magnetycznych, dlatego sytuacja geomagnetyczna w ciągu dnia powinna pozostać przeważnie spokojna.

Według wstępnych danych nie przewiduje się tego dnia znacznego nasilenia zaburzeń geomagnetycznych.

W niedzielę, 25 października, aktywność słoneczna może nieco wzrosnąć. Prognozowany jest wzrost indeksu K do 4, co odpowiada umiarkowanemu poziomowi aktywności geomagnetycznej, oznaczonemu kolorem żółtym.

Takie wahania nie są uznawane za silną burzę magnetyczną, jednak wskazują na pewne nasilenie zaburzeń geomagnetycznych w porównaniu z okresem spokojniejszym.

Prognoza aktywności geomagnetycznej ma charakter wstępny i może ulegać aktualizacji w zależności od nowych obserwacji Słońca. Naukowcy analizują dane co trzy godziny.

Najdokładniejsze są zazwyczaj prognozy na najbliższą dobę, podczas gdy prognozy na kolejne dni mogą ulegać zmianom.

Dlatego też, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat sytuacji geomagnetycznej w dniach 24–25 października, warto śledzić aktualizacje publikowane przez Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej w USA.

Prognozę aktywności słonecznej i geomagnetycznej opublikowało Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej Narodowej Agencji Badań Oceanicznych i Atmosferycznych (NOAA) w USA.

W dniach 23–24 października uwagę przyciągać będzie poziom aktywności geomagnetycznej, od którego zależy intensywność burz magnetycznych. Niektóre osoby podczas takich zjawisk skarżą się na bóle głowy, zmęczenie i stres.

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