10月24日至25日的磁暴：地磁活动预报

2026年10月24日和25日周末期间，预计地磁环境总体平稳，但周日可能出现地磁波动加剧的情况。

地磁活动通常通过K指数进行评估，其数值范围为0至9。数值越高，地磁扰动越强，对技术系统潜在的影响也越大。

10月24日（周六），预计太阳活动较低。未预测到强烈的磁暴，因此当天地磁状况应基本保持平静。

据初步数据，预计当天地磁扰动不会显著增强。

10月25日（周日），太阳活动可能略有增强。预计K指数将升至4，这相当于地磁活动的中等水平，以黄色标示。

此类波动虽不被视为强磁暴，但表明与相对平静的时期相比，地磁扰动有所增强。

地磁活动预报目前仍为初步预测，可能会根据对太阳的新观测结果进行更新。研究人员每三小时会重新评估一次数据。

通常而言，未来24小时的预报最为准确，而后续几天的预测则可能发生变化。

因此，为准确了解10月24日至25日的地磁状况，建议关注美国空间天气预报中心的最新动态。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）空间天气预报中心发布了太阳和地磁活动预报。

10月23日至24日期间，地磁活动水平将备受关注，磁暴的强度取决于该水平。在此类现象发生期间，有些人会抱怨头痛、疲劳和压力。

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