Długo oczekiwana wymiana: Ukraina odzyskała 270 Ukraińców z rosyjskiej niewoli

W ramach procesu negocjacyjnego Ukraina odzyskała z rosyjskiej niewoli 270 osób. Wśród nich znalazło się 261 żołnierzy i dziewięciu cywilów. Wymiana odbyła się z polecenia prezydenta Ukrainy przy udziale Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi.

Jest to trzeci etap kompleksowej wymiany jeńców, która rozpoczęła się 19 sierpnia.

Do domu powrócili żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, w szczególności Sił Morskich, Sił Lądowych, Dywizji Spadochronowej, Dywizji Specjalnej, Oddziałów Transportowych, Sił Operacji Specjalnych, Sił Specjalnych, a także żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy, Państwowej Służby Granicznej oraz ratownik Państwowej Służby Ratowniczej.



Ponad połowa uwolnionych dzisiaj obrońców trafiła do niewoli w 2022 roku, w szczególności podczas obrony Mariupola.

Pięciu z nich przeżyło zamach terrorystyczny w Oleniwce w niesławnym baraku „200”.

Kolejnych dziewięciu jest ciężko chorych.



Ogółem do ojczyzny powracają żołnierze, którzy walczyli na kierunkach donieckim, ługańskim, charkowskim, zaporoskim, chersońskim, kijowskim, mykolaivskim i czernihowskim, a także obrońcy elektrowni jądrowej w Czarnobyl.



Wśród uwolnionych dzisiaj znajduje się 38 oficerów. Wśród żołnierzy są również osoby, które zostały uwięzione w latach 2018 i 2020.



Znaczna część uwolnionych dzisiaj obrońców była przedmiotem postępowania karnego ze strony państwa-agresora i wbrew prawu międzynarodowemu, na podstawie sfabrykowanych zarzutów, została skazana na różne kary pozbawienia wolności, w tym na dożywocie.

Wszyscy uwolnieni przejdą badania lekarskie, otrzymają opiekę medyczną, zostaną zaopatrzeni w niezbędne artykuły na początkowy okres, otrzymają należne świadczenia, a także przejdą rehabilitację i proces reintegracji społecznej po długotrwałej izolacji w rosyjskiej niewoli.



„Wyrażamy wdzięczność Stanom Zjednoczonym Ameryki oraz Zjednoczonym Emiratom Arabskim, a w szczególności wszystkim, którzy przyczynili się do uwolnienia Stephena Gabbarda – 74-letniego nauczyciela języka angielskiego z Iziumu, którego Rosjanie bezprawnie skazali i poddali torturom. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym instytucjom państwowym i organizacjom za skoordynowane działania mające na celu uwolnienie naszych obywateli” – czytamy w komunikacie.

Informację tę przekazał Sztab Koordynacyjny ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi.

Przypomnijmy, że Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców według formuły 270 za 270.

23 października Ukraina sprowadziła na terytorium pod swoją kontrolą kolejnych siedmiu cywilów z terytoriów okupowanych. Wśród nich znalazła się 90-letnia kobieta o ograniczonej sprawności ruchowej, 50-letnia Ukrainka cierpiąca na poważne schorzenia, a także młoda kobieta wraz z dzieckiem.

Wcześniej, w wyniku działań repatriacyjnych, do Ukrainy zwrócono ciała 252 poległych, które – według strony rosyjskiej – należą do ukraińskich żołnierzy. Poinformowali o tym przedstawiciele odpowiednich ukraińskich służb.

Wcześniej strona rosyjska przekazała Ukrainie ciała 252 poległych żołnierzy. Repatriacja ciał odbyła się w ramach porozumień między stronami.

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