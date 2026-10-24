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Wiadomości Ukraina

Część obwodu sumskiego pozostaje bez prądu z powodu ataków Rosji

UA.NEWS 24 października 2026 09:48
Część obwodu sumskiego pozostaje bez prądu z powodu ataków Rosji

Rankiem 24 października część obwodu sumskiego została pozbawiona prądu w wyniku rosyjskich ataków.

Według informacji podanych przez „Sumyoblenergo” pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Zaznaczono, że terminy przywrócenia zasilania zależą przede wszystkim od sytuacji bezpieczeństwa.

Źródło: „Sumyoblenergo”.

Przypomnijmy, że dzisiaj, 24 października, w większości regionów Ukrainy obowiązują ograniczenia zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła projekt ustawy dotyczącej zmiany zasad opodatkowania transakcji związanych z energią elektryczną w ramach przygotowań do połączenia ukraińskiego i europejskiego rynku energii

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