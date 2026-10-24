Część obwodu sumskiego pozostaje bez prądu z powodu ataków Rosji

Zaznaczono, że terminy przywrócenia zasilania zależą przede wszystkim od sytuacji bezpieczeństwa.

Według informacji podanych przez „Sumyoblenergo” pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Przypomnijmy, że dzisiaj, 24 października, w większości regionów Ukrainy obowiązują ograniczenia zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła projekt ustawy dotyczącej zmiany zasad opodatkowania transakcji związanych z energią elektryczną w ramach przygotowań do połączenia ukraińskiego i europejskiego rynku energii.