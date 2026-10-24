Часть Сумской области осталась без электричества из-за атак РФ

Отмечается, что сроки восстановления зависят прежде всего от обстановки в плане безопасности.

По информации «Сумыоблэнерго», энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.

Напомним, сегодня, 24 октября, в большинстве регионов Украины действуют ограничения на потребление электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об изменении правил налогообложения операций с электроэнергией в рамках подготовки к объединению украинского и европейского энергорынков.