Переход на зимнее время: когда переводить часы и как адаптироваться к смене режима

В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на зимнее время. В 04:00 стрелки часов нужно перевести на один час назад — на 03:00. Благодаря этому украинцы получат дополнительный час сна, однако в первые дни после смены времени некоторые люди могут испытывать усталость и сонливость.

Порядок перехода на летнее и зимнее время в Украине определен постановлением Кабинета Министров № 509 от 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно документу, переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября в 04:00. Часы необходимо перевести на один час назад.

В 2026 году последнее воскресенье октября приходится на 25 число. Поэтому стрелки часов нужно перевести в ночь с 24 на 25 октября:

Было: 04:00.

Нужно установить: 03:00.

Дата перехода: ночь на 25 октября 2026 года.

Таким образом, после перевода часов ночь станет на час длиннее.

В группе «Управление культуры Бориспольского городского совета» в Facebook напомнили, что переход на зимнее время имеет несколько практических особенностей. В частности, это:

дополнительный час для сна;

возможность постепенно адаптироваться к новому сезону;

возможность пересмотреть привычный ежедневный график.

В то же время специалисты советуют не волноваться только из-за самого факта перевода часов.

В пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) пояснили, что для большинства людей переход на зимнее время проходит без значительных проблем, а соблюдение простых правил здорового сна помогает быстрее приспособиться к новому режиму.

«Для большинства людей переход на зимнее время проходит без значительных проблем, а простые правила здорового сна помогают быстрее приспособиться к новому режиму», — отметили специалисты.

Однако в первые дни после перевода часов некоторые люди могут испытывать:

сонливость;

усталость;

раздражительность;

снижение концентрации внимания;

трудности с засыпанием.

Такие проявления обычно кратковременны и постепенно проходят, отметили в ЦКПХ.

Специалисты советуют более внимательно следить за режимом сна после перехода на зимнее время детям, пожилым людям, людям с нарушениями сна и хроническими заболеваниями. Они могут быть более чувствительны к изменениям привычного распорядка.

«Особое внимание режиму дня следует уделить детям, людям пожилого возраста, людям с нарушениями сна и хроническими заболеваниями, поскольку они могут быть более чувствительны к изменению привычного распорядка», — подытожили в Тернопольском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Чтобы облегчить адаптацию, следует придерживаться стабильного графика сна, не пренебрегать отдыхом и дать организму время привыкнуть к новому режиму.

Главное: в ночь на 25 октября 2026 года часы в Украине нужно перевести на один час назад — с 04:00 на 03:00.

Напомним, в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в Украине переведут часы на зимнее время. В четыре утра стрелки нужно будет перевести на один час назад, на 03:00.

В ночь с 24 на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Несмотря на то, что украинцы смогут поспать на час дольше, организму некоторых людей понадобится время, чтобы приспособиться к изменению режима сна.

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