Праздник 24 октября 2026 года — Всемирный день рубца: история необычной гастрономической традиции (рецепты)

Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день рубца — неофициальный гастрономический праздник, посвящённый продукту, который одни обожают, а другие обходят стороной в магазине. Эту дату связывают с записью английского писателя и государственного служащего Сэмюэля Пипса, который 24 октября 1662 года описал в дневнике обед с рубцом. Инициатива призвана напомнить о давней кулинарной традиции и показать, сколько разных блюд можно приготовить из этого продукта.

Рубец — это часть желудка жвачных животных, чаще всего коровы или теленка. Он относится к субпродуктам, таким как печень, сердце, почки и язык. На вид рубец имеет характерную складчатую поверхность, а его текстура отличается от обычного мяса. Вкус готового блюда в значительной степени зависит от способа приготовления, специй и соусов. Если рубец правильно очистить и долго готовить, он становится мягче и хорошо впитывает ароматы других ингредиентов.

В кулинарии рубцы используют уже много веков. В разных странах его добавляют в супы, тушат с овощами, готовят с фасолью или подают с острыми соусами. Например, в Италии популярны блюда из рубца в томатном соусе, в Турции — наваристый суп с чесноком и уксусом, а в Мексике — острый суп менудо. В Португалии рубец готовят с фасолью и мясом, а в китайской кухне его могут подавать в тушёном виде или готовить на сильном огне с овощами. Таким образом, этот продукт занимает своё место в кулинарных традициях разных народов.

Рубец ценят и за питательные свойства. Он содержит белок, витамин B12 и некоторые минералы, в частности цинк и железо. В то же время пищевая ценность зависит от вида продукта, способа обработки и рецепта. Например, жирный соус или большое количество масла существенно меняют состав готового блюда. Поэтому рубец не стоит считать ни универсальным диетическим продуктом, ни пищей, подходящей абсолютно всем.

Как появился Всемирный день рубца

Всемирный день рубца связывают с деятельностью британской организации Tripe Marketing Board. Она популяризирует блюда из рубца и пытается вернуть интерес к продукту, который в некоторых странах уступил место обычным мясным блюдам. Инициатива носит несколько шуточный характер: её сторонники предлагают хотя бы на один день вспомнить об этом субпродукте, который часто недооценивают. В то же время за этой идеей стоит и практический аргумент — использование различных частей туши помогает сократить пищевые отходы.

День рубца отмечается 24 октября. Эта дата была выбрана в честь записи в дневнике Сэмюэля Пипса, сделанной именно в этот день в 1662 году. Пипс был английским государственным служащим и автором дневника, в котором подробно описывал быт, политические события, встречи и повседневные дела. Его записи сегодня являются ценным источником информации о жизни Англии XVII века. И среди исторических подробностей нашлось место даже для обеда с рубцом.

В записи от 24 октября 1662 года Пипс рассказал, что обедал дома с женой. Он особо отметил блюдо из рубца, которое сам помог приготовить, и упомянул горчицу, с которой его подавали. Автор остался доволен обедом и написал, что хорошо поел. Именно эта короткая бытовая история стала символической основой современного гастрономического дня. Впрочем, Пипс, конечно, не праздновал Всемирный день рубца: речь идет о гораздо более поздней инициативе, которая использовала историческую дату как повод для популяризации этого блюда.

Почему рубцу посвятили отдельный день

Рубец — пример продукта, отношение к которому сильно зависит от кулинарных привычек. Для одних это знакомое блюдо с детства, а для других сама мысль о желудке животного на тарелке кажется необычной. При этом субпродукты на протяжении веков были важной частью питания в разных странах. Их использовали, чтобы приготовить сытную еду из доступных ингредиентов и не выбрасывать пригодные для употребления части животного.

Организаторы дня хотят изменить представление о рубце и побудить людей попробовать новые рецепты. Они напоминают, что этот продукт можно готовить не только в виде традиционного супа. Рубец хорошо сочетается с луком, чесноком, помидорами, зеленью, специями и бульонами. В разных кухнях его тушат, варят, обжаривают после предварительной обработки или добавляют в густые мясные блюда. Поэтому даже тем, кто никогда его не пробовал, можно найти рецепт по своему вкусу.

Есть и другой аспект — экономное использование продуктов питания. Подход, при котором в кулинарии используют больше пригодных частей животного, часто называют принципом «от носа до хвоста». Он предполагает более внимательное отношение к продуктам и сокращение количества пищевых отходов. Однако это не означает, что рубец обязательно должен нравиться всем или что его употребление само по себе решает проблему отходов. Идея праздника скорее предлагает посмотреть на традиционную еду под другим углом и узнать, как её готовят в разных культурах.

Как отмечают Всемирный день рубца

Это неофициальный гастрономический праздник, поэтому у него нет единого сценария, обязательных церемоний или устоявшихся традиций. Самый простой способ присоединиться — приготовить блюдо из рубца или заказать его в ресторане, где подают субпродукты. Можно также познакомиться с рецептами других стран и сравнить, как один и тот же продукт меняется в зависимости от специй, соусов и способа приготовления. Для тех, кто любит кулинарные эксперименты, это повод попробовать что-то необычное.

Еще один вариант — организовать домашний ужин с несколькими разными блюдами. Например, приготовить рубец в томатном соусе, суп с чесноком или тушеное блюдо с фасолью. Гости смогут оценить разные варианты и выбрать тот, который им больше всего понравился. А если никто за столом не любит рубец, можно просто узнать больше об истории этого продукта и его месте в кухнях мира.

Всемирный день рубца также напоминает о региональных кулинарных традициях. В некоторых странах рецепты передаются в семьях из поколения в поколение, а в других блюда из рубца остаются частью ресторанного меню и уличной еды. Знакомство с ними позволяет увидеть, насколько разнообразной может быть кухня, даже когда в её основе лежит один и тот же ингредиент. В 2026 году праздник приходится на субботу, 24 октября, поэтому желающие смогут посвятить кулинарному эксперименту выходной день.

Два рецепта рубца, которые можно приготовить дома

Если хочется присоединиться к празднику не только по названию, можно попробовать один из простых рецептов. Главное — приобрести хорошо очищенный рубец и правильно его подготовить. Если продукт сырой, время варки может быть длительным, поэтому лучше заранее уточнить у продавца, прошел ли он предварительную обработку. Рубец должен стать мягким, но не развариться до кашеобразного состояния.

Рецепт 1. Рубец в томатном соусе

Это блюдо в итальянском стиле, в котором рубцы тушат с помидорами, луком и чесноком. Соус делает вкус насыщеннее, а зелень и сыр добавляют аромата. Подавать блюдо можно как самостоятельное горячее блюдо или вместе с картофелем, фасолью или хлебом. Подобные варианты рубца в томатном соусе популярны в разных регионах Италии.

Ингредиенты на 3–4 порции

700 г очищенного рубца

1 большая луковица

2–3 зубчика чеснока

400 г измельчённых томатов или томатов в собственном соку

2 ст. л. оливкового масла

1 лавровый лист

1 ч. л. сушеного орегано

Соль и черный перец — по вкусу

Небольшой пучок петрушки

Твёрдый сыр для подачи — по желанию

Приготовление

Если рубец сырой, промойте его и отварите до мягкости. В зависимости от предварительной обработки это может занять несколько часов. Если вы приобрели уже отваренный продукт, достаточно проверить его мягкость и при необходимости еще немного проварить. Готовый рубец охладите настолько, чтобы его было удобно нарезать, а затем нарежьте полосками. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок измельчите. Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте ещё примерно минуту. Затем выложите рубец, перемешайте и дайте ему немного прогреться вместе с овощами. Добавьте помидоры, лавровый лист, орегано, соль и перец. Если соус получается слишком густым, влейте немного воды или бульона. Накройте посуду крышкой и тушите на слабом огне примерно 30–40 минут. Время зависит от того, насколько мягким был рубец до начала тушения. Перед подачей выньте лавровый лист, посыпьте блюдо измельченной петрушкой и, по желанию, натертым сыром.

В результате должно получиться густое ароматное блюдо с нежными кусочками рубца. Если любите более острый вкус, можно добавить щепотку хлопьев чили. А для более сытного обеда к соусу подойдут отварная фасоль или картофель.

Рецепт 2. Суп из рубца с чесноком и уксусом

Суп из рубца популярен в турецкой кухне. Его готовят на бульоне, а для подачи часто используют чеснок и уксус, которые придают блюду яркий вкус. В некоторых вариантах в суп добавляют муку, чтобы сделать его более густым. Чеснок с уксусом можно подать отдельно, чтобы каждый мог добавить столько заправки, сколько ему нравится.

Ингредиенты на 4–6 порций

500–600 г очищенного рубца

1,5 л воды или бульона

3–4 зубчика чеснока

2 ст. л. муки

2 ст. л. сливочного масла

2–3 ст. л. уксуса

Соль и черный перец — по вкусу

Лимон для подачи — по желанию

Зелень — по желанию

Приготовление

Рубец тщательно промойте. Если он сырой, отварите до мягкости, слейте воду при необходимости и нарежьте небольшими кусочками. Если продукт уже предварительно отварен, проверьте его готовность и используйте в соответствии с инструкциями продавца. В кастрюле растопите сливочное масло. Добавьте муку и перемешивайте на небольшом огне, пока она немного не изменит цвет. Не допускайте подгорания. Постепенно влейте воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте нарезанный рубец, посолите и поперчите. Доведите до легкого кипения и варите примерно 10–15 минут, чтобы вкусы соединились. Если рубец ещё недостаточно мягкий, готовьте дольше. Для заправки измельчите чеснок и смешайте его с уксусом. Смесь можно подать отдельно, а не добавлять сразу во всю кастрюлю. Попробуйте суп и, при необходимости, отрегулируйте количество соли и перца. Подавайте горячим, добавив чесночную заправку по вкусу. По желанию дополните блюдо лимонным соком и зеленью.

Этот суп подойдет тем, кто любит насыщенные бульоны и яркие чесночные заправки. Если хотите более мягкий вкус, начните с небольшого количества уксуса и постепенно добавляйте его уже в тарелке. Так каждый сможет настроить блюдо под себя.

Важно: оба рецепта предполагают использование должным образом очищенного рубца. Если продукт сырой, не ограничивайтесь короткой обжаркой: его нужно полностью приготовить до безопасного состояния. Соблюдайте рекомендации продавца относительно предварительной обработки и времени приготовления.

Когда отмечают Всемирный день рубца в 2026 году

Всемирный день рубца отмечается 24 октября, и в 2026 году это будет суббота. Праздник не имеет официального статуса, но каждый год даёт повод вспомнить о блюдах, которые имеют долгую историю в различных кухнях мира. Присоединиться можно по-разному: приготовить традиционный суп, попробовать рубцы в томатном соусе или просто узнать больше об этом продукте.

История этого дня сочетает в себе древнюю кулинарную традицию с необычной записью в дневнике XVII века. А главная идея проста: не стоит оценивать блюдо только по названию или необычному ингредиенту. Иногда знакомство с кухней другой страны начинается именно с продукта, который раньше казался странным.

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