每年10月24日是“世界牛肚日”——这是一个非正式的美食节日，旨在庆祝这种有人钟爱、有人却在超市里避之不及的食材。 这一日期源于英国作家兼公务员塞缪尔·皮普斯的记录，他在1662年10月24日的日记中描述了一顿以牛肚为主菜的午餐。 该倡议旨在唤起人们对这一古老烹饪传统的记忆，并展示用这种食材可以制作出多少种不同的菜肴。

牛肚是反刍动物（通常为牛或小牛）胃部的一部分。它属于内脏类食品，与肝、心、肾和舌等同属一类。 牛肚表面呈独特的褶皱状，其质地与普通肉类不同。 成品的风味在很大程度上取决于烹饪方法、香料和酱汁。如果将牛肚正确清洗并长时间烹煮，它会变得更软，并能很好地吸收其他食材的香气。

在烹饪中，牛肚已有数个世纪的食用历史。在不同国家，人们会将其加入汤中，与蔬菜炖煮，搭配豆类烹制，或佐以辣酱食用。 例如，在意大利，番茄酱炖牛肚是广受欢迎的菜肴；在土耳其，人们喜欢用大蒜和醋熬制的浓汤；而在墨西哥，则以辛辣的梅努多汤闻名。 在葡萄牙，牛肚常与豆类和肉类一同烹制；而在中国菜中，牛肚既可炖煮，也可用大火与蔬菜快炒。因此，这种食材在不同民族的烹饪传统中都占据着一席之地。

牛肚还因其营养价值而备受推崇。它含有蛋白质、维生素B12以及某些矿物质，特别是锌和铁。同时，其营养价值取决于产品的种类、加工方式和配方。 例如，浓郁的酱汁或过量的食用油会显著改变成品的成分。因此，牛肚既不应被视为万能的减肥食品，也不应被视为适合所有人的食物。

“世界牛肚日”的由来

“世界牛肚日”与英国组织“牛肚营销委员会”（Tripe Marketing Board）的活动密切相关。该组织致力于推广牛肚菜肴，并试图重新唤起人们对这种产品的兴趣——在某些国家，牛肚已被普通肉类菜肴所取代。 这一倡议带有几分戏谑的意味：其支持者提议，至少在一天里，人们能想起这种常被低估的副产品。 与此同时，这一想法背后也有着实际的理由——充分利用牲畜躯体的各个部位有助于减少食物浪费。

“牛肚日”定于10月24日。这一日期是为了纪念塞缪尔·皮普斯在1662年的这一天所写的日记。 皮普斯是一位英国公务员，也是日记的作者，他在日记中详细描述了日常生活、政治事件、会面以及日常琐事。 他的记录如今已成为了解17世纪英国生活的宝贵资料来源。而在这些历史细节中，甚至还记载了一顿以牛肚为主菜的午餐。

在1662年10月24日的记录中，皮普斯写道，他当时与妻子在家共进午餐。他特别提到了那道由他亲自协助烹制的牛腩菜肴，并提及了佐餐的芥末酱。 作者对这顿午餐很满意，并写道自己吃得很饱。正是这段简短的生活轶事，成为了现代美食节的象征性基础。 不过，皮普斯当然并没有庆祝“世界牛肚日”：这是后来才出现的一项倡议，它借用了这一历史日期作为推广这道菜肴的契机。

为何要为牛肚设立专门的纪念日

牛肚是一种对待方式极度取决于饮食习惯的食材。对一些人来说，这是自幼熟悉的菜肴；而对另一些人而言，光是想到盘子里有动物的胃，就觉得不可思议。 然而，几个世纪以来，内脏在各国的饮食中一直占据着重要地位。人们利用它们，用现成的食材烹制出丰盛的饭菜，同时避免浪费动物身上可食用的部分。

活动组织者希望改变人们对牛肚的固有印象，并鼓励大家尝试新食谱。 他们提醒大家，这种食材不仅可以做成传统的汤。牛肚与洋葱、大蒜、番茄、香草、香料和高汤都很搭。 在世界各地的烹饪传统中，牛肚既可炖煮、水煮，也可经预处理后煎炒，或加入浓稠的肉类菜肴中。因此，即使是从未品尝过牛肚的人，也能找到符合自己口味的食谱。

还有另一个方面——对食材的节约利用。 这种在烹饪中充分利用动物各部位的做法，常被称为“从头到尾”原则。它倡导更审慎地对待食材，并减少食物浪费。 然而，这并不意味着牛肚一定能被所有人接受，也不意味着食用牛肚本身就能解决食物浪费问题。这个节日的初衷，更多是鼓励人们从不同角度审视传统食物，并了解不同文化中烹饪牛肚的方式。

如何庆祝“世界牛肚日”

这是一个非正式的美食节日，因此没有统一的活动方案、强制性的仪式或既定的传统。参与的最简单方式是自己烹饪一道牛肚菜肴，或者在供应内脏菜肴的餐厅点一份。 您还可以了解其他国家的食谱，并比较同一食材在不同香料、酱汁和烹饪方式下的风味变化。对于喜欢烹饪实验的人来说，这是尝试新奇美食的好机会。

另一种选择是组织一场包含几道不同菜肴的家庭晚宴。例如，制作番茄酱炖牛肚、大蒜汤或豆类炖菜。 宾客们可以品尝不同的菜品，并选出自己最喜欢的那一道。如果餐桌上有人不喜欢牛肚，也可以借此机会多了解一下这种食材的历史及其在世界各国烹饪中的地位。

“世界牛肚日”同时也让人想起各地的烹饪传统。在一些国家，食谱在家族中代代相传；而在另一些国家，牛肚菜肴则是餐厅菜单和街头小吃中不可或缺的一部分。 了解这些传统，能让我们看到，即使以同一种食材为基础，美食也能呈现出多么丰富的多样性。 2026年的节日恰逢10月24日星期六，因此感兴趣的人可以利用这一天进行烹饪尝试。

两道可在家制作的牛肚食谱

若想真正参与这个节日（而不仅仅是名义上的），不妨尝试以下其中一道简单的食谱。关键在于购买清洗干净的牛肚，并正确处理。 如果食材是生的，烹煮时间可能会较长，因此最好提前向卖家确认是否经过预处理。牛肚应煮至软嫩，但不要煮得像粥一样糊状。

食谱1. 番茄酱炖牛肚

这是一道意大利风味的菜肴，将牛肚与番茄、洋葱和大蒜一同炖煮。酱汁使味道更浓郁，而香草和奶酪则增添了香气。 这道菜既可以作为独立的热菜上桌，也可以搭配土豆、豆类或面包一起享用。类似的番茄酱炖牛肚做法在意大利各地都很受欢迎。

3–4人份食材

700克去筋牛肚

1个大洋葱

2–3瓣大蒜

400克番茄碎或原汁番茄

2汤匙橄榄油

1片月桂叶

1 茶匙干牛至

盐和黑胡椒——按口味添加

一小把欧芹

佐餐硬质奶酪——可选

制作方法

如果牛肚是生的，请先冲洗干净，然后煮至软烂。根据预处理情况的不同，这可能需要几个小时。如果您购买的是已经煮熟的产品，只需检查其软硬程度，如有需要再稍微煮一会儿即可。 将煮好的牛肚冷却至便于切块的程度，然后切成条状。 将洋葱切成小丁，大蒜剁碎。在深煎锅或深锅中热油，将洋葱炒至变软。 加入蒜末，继续翻炒约一分钟。随后放入牛肚，翻拌均匀，使其与蔬菜一起稍微加热。 加入番茄、月桂叶、牛至、盐和胡椒。如果酱汁太稠，可加入少许水或高汤。 盖上锅盖，用小火炖煮约30–40分钟。具体时间取决于炖煮前牛肚的软硬程度。 上桌前取出月桂叶，撒上切碎的欧芹，并可根据喜好撒上磨碎的奶酪。

最终应得到一道浓稠香醇、肉片口感细嫩的菜肴。若喜欢更辣的口味，可加入一小撮辣椒片。若想享用一顿更丰盛的午餐，可搭配水煮豆子或土豆一起食用。

食谱2. 蒜香醋炖牛肚汤

牛肚汤在土耳其菜中很受欢迎。它以高汤为基底，上桌时常佐以大蒜和醋，为菜肴增添鲜明的风味。有些做法中会向汤中加入面粉，使其更加浓稠。 大蒜和醋可以单独上桌，这样每个人都可以根据自己的喜好添加调味料。

4–6人份食材

500–600克去筋牛肚

1.5升水或高汤

3–4瓣大蒜

2汤匙面粉

2汤匙黄油

2–3汤匙醋

盐和黑胡椒——按口味添加

佐餐柠檬——可选

香草——可选

制作方法

将牛肚彻底洗净。如果牛肚是生的，先煮至软烂，必要时倒掉汤水，然后切成小块。如果牛肚是预煮过的，请检查其熟度，并按照卖家的说明进行处理。 在锅中融化黄油。加入面粉，用小火不断搅拌，直到面粉颜色略微变深。注意不要烧焦。 逐渐倒入清水或高汤，同时不断搅拌，以免结块。 加入切好的牛肚，加盐和黑胡椒调味。煮至微沸，再炖煮约10–15分钟，使味道融合。如果牛肚还不够软，可延长烹饪时间。 制作调味汁时，将大蒜切碎并与醋混合。该调味汁可单独盛出，不必直接加入整锅汤中。 尝尝汤的味道，必要时调整盐和胡椒的用量。趁热上桌，并根据口味加入蒜香调味汁。 如喜欢，可淋上柠檬汁并撒上香草点缀。

这道汤适合喜欢浓郁高汤和风味鲜明的蒜香调味汁的人。 若希望口味更温和，可先加入少量醋，然后在盛入碗中后逐步添加。这样每个人都能根据自己的口味调整这道菜。

重要提示：这两款食谱均需使用经过妥善处理的牛肚。如果食材是生的，不要仅进行短暂煎炒：必须将其彻底烹饪至安全状态。请遵循商家关于预处理和烹饪时间的建议。

2026年“世界牛肚日”的庆祝日期

“世界牛肚日”定于10月24日，2026年这一天恰逢周六。虽然该节日没有官方地位，但每年都为我们提供了一个契机，去回味那些在世界各地烹饪传统中拥有悠久历史的菜肴。 参与方式多种多样：可以烹制传统汤品，品尝番茄酱炖牛肚，或者仅仅是深入了解这种食材。

这一纪念日的由来将古老的烹饪习俗与17世纪日记中的一则奇特记载结合在了一起。其核心理念很简单：不应仅凭菜名或不寻常的食材来评判一道菜。 有时，了解另一个国家的烹饪文化，恰恰始于一种曾经看似奇怪的食材。

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