赫梅利尼茨基州斯拉武特市区法院对一名向地区安置与社会支持中心工作人员投掷石块、却误中警车并砸碎车窗的女子处以行政处罚。 法院认定该女子犯有轻微寻衅滋事罪，判处其罚款85格里夫纳，并责令其缴纳665.60格里夫纳的诉讼费。

庭审期间，被告未承认罪行，声称地区征兵与社会支持中心的工作人员曾对其使用催泪瓦斯并施加了武力。 尽管如此，监控录像和目击者的证词证实了该女子的罪行——她曾向该目击者承认，因认为购物中心工作人员非法扣留了她的女婿，故有意瞄准该工作人员进行袭击。

消息来源：赫梅利尼茨基州斯拉武特市及区法院。

此前，一名来自沃伦州的失业居民因在动员期间拒绝应征入伍，被判处六个月监禁。

哈尔科夫地区行政法院驳回了一名服兵役义务人的申请，该申请人曾要求在针对军事征兵委员会的诉讼审理期间，暂时禁止对其进行征召、拘留及遣送至部队。 该原告患有III级肥胖症，体重143公斤，并患有多种严重外科疾病，他对此前在哈尔科夫被强制登记入伍及收到的征兵通知书提出了上诉。

法院对三名基辅市议会议员采取了夜间居家监禁的预防措施。他们因涉嫌逃避兵役而受到调查。

文尼察州卡利尼夫斯基区法院判处一名男子三年有期徒刑，该男子曾断然拒绝接收入伍传票。 该男子在法庭上解释自己的立场时表示，他坚信在乌克兰向北约移交武器后，应该由北约而不是乌克兰公民来参战。

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