На войне погиб известный украинский спелеолог и путешественник Борис Гора

На войне погиб военнослужащий из Тернополя Борис Гора — известный украинский спелеолог, путешественник, гид, волонтёр и общественный деятель. Он посвятил много лет исследованию пещер, развитию туризма и популяризации природных достопримечательностей Украины.

О смерти отца сообщила его дочь Алина Ярмакова (Гора).

Дочь защитника сообщила, что отец погиб 19 октября. В то же время семья все еще ожидает результатов ДНК-экспертизы.

«19 октября погиб наш с Любком Горой отец Борис Гора. Ждем результатов ДНК-экспертизы. Более подробная информация будет позже», — написала Алина.

Мэр Тернополя Сергей Надал также сообщил о гибели Бориса Горы и выразил соболезнования его родным и близким.

По словам мэра, Борис добровольно вступил в ряды вооруженных сил после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Борис Гора родился 10 марта 1969 года в Тернополе. Он был известным украинским спелеологом, путешественником, гидом, волонтером и общественным деятелем.

В 1990-х годах при скаутской организации «Пласт» он основал туристический клуб «Кристалл». Там Борис обучал молодежь, организовывал горные походы и туристические соревнования, увлекая юных участников путешествиями и открывая для них мир спелеологии.

Впоследствии он поселился в селе Залесье Чортковского района, недалеко от пещеры Млинки. Там он обустроил спелеобазу и работал гидом, знакомя посетителей с подземным миром пещер.

Борис Гора организовывал сплавы по Днестру и выступал в защиту экологии реки. Среди его увлечений были походы по Карпатам, сплавы по Черному Черемошу и восхождения в Кавказских горах.

Он посвятил значительную часть жизни изучению природных достопримечательностей, развитию активного туризма и популяризации красоты родного края.

«Борис умел увлекать людей путешествиями, открывал для молодежи мир спелеологии, организовывал походы в горы и сплавы по Днестру», — отметил Надал.

Мэр Тернополя выразил соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Бориса Гору.

«Светлая память Защитнику Украины», — написал он.

Источник: Facebook дочери погибшего, Telegram мэра Тернополя Сергея Надала.

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