На войне погиб известный украинский спелеолог и путешественник Борис Гора
На войне погиб военнослужащий из Тернополя Борис Гора — известный украинский спелеолог, путешественник, гид, волонтёр и общественный деятель. Он посвятил много лет исследованию пещер, развитию туризма и популяризации природных достопримечательностей Украины.
О смерти отца сообщила его дочь Алина Ярмакова (Гора).
Дочь защитника сообщила, что отец погиб 19 октября. В то же время семья все еще ожидает результатов ДНК-экспертизы.
«19 октября погиб наш с Любком Горой отец Борис Гора. Ждем результатов ДНК-экспертизы. Более подробная информация будет позже», — написала Алина.
Мэр Тернополя Сергей Надал также сообщил о гибели Бориса Горы и выразил соболезнования его родным и близким.
По словам мэра, Борис добровольно вступил в ряды вооруженных сил после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Борис Гора родился 10 марта 1969 года в Тернополе. Он был известным украинским спелеологом, путешественником, гидом, волонтером и общественным деятелем.
В 1990-х годах при скаутской организации «Пласт» он основал туристический клуб «Кристалл». Там Борис обучал молодежь, организовывал горные походы и туристические соревнования, увлекая юных участников путешествиями и открывая для них мир спелеологии.
Впоследствии он поселился в селе Залесье Чортковского района, недалеко от пещеры Млинки. Там он обустроил спелеобазу и работал гидом, знакомя посетителей с подземным миром пещер.
Борис Гора организовывал сплавы по Днестру и выступал в защиту экологии реки. Среди его увлечений были походы по Карпатам, сплавы по Черному Черемошу и восхождения в Кавказских горах.
Он посвятил значительную часть жизни изучению природных достопримечательностей, развитию активного туризма и популяризации красоты родного края.
«Борис умел увлекать людей путешествиями, открывал для молодежи мир спелеологии, организовывал походы в горы и сплавы по Днестру», — отметил Надал.
Мэр Тернополя выразил соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Бориса Гору.
«Светлая память Защитнику Украины», — написал он.
Источник: Facebook дочери погибшего, Telegram мэра Тернополя Сергея Надала.
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