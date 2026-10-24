W wojnie zginął znany ukraiński speleolog i podróżnik Borys Hora

Na wojnie zginął żołnierz z Ternopola, Borys Hora – znany ukraiński speleolog, podróżnik, przewodnik, wolontariusz i działacz społeczny. Poświęcił wiele lat badaniu jaskiń, rozwojowi turystyki oraz popularyzacji zabytków przyrody Ukrainy.

O śmierci ojca poinformowała jego córka Alina Jarmakowa (Gora).

Córka żołnierza poinformowała, że ojciec zginął 19 października. Jednocześnie rodzina wciąż czeka na wyniki ekspertyzy DNA.

„19 października zginął nasz z Lubkiem Gorą ojciec, Borys Gora. Czekamy na wyniki badań DNA. Bardziej szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie” – napisała Alina.

Burmistrz Ternopola Siergiej Nadal również poinformował o śmierci Borisa Gory i złożył kondolencje jego rodzinie i bliskim.

Według burmistrza Borys dobrowolnie wstąpił do wojska po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Borys Hora urodził się 10 marca 1969 roku w Ternopilu. Był znanym ukraińskim speleologiem, podróżnikiem, przewodnikiem, wolontariuszem i działaczem społecznym.

W latach 90. w ramach organizacji skautowskiej „Plast” założył klub turystyczny „Kryształ”. Tam Borys szkolił młodzież, organizował wyprawy górskie i zawody turystyczne, zarażając młodych uczestników pasją do podróży i odkrywając przed nimi świat speleologii.

Później osiadł we wsi Zalesie w powiecie czortkowskim, niedaleko jaskini Mlynki. Tam założył bazę speleologiczną i pracował jako przewodnik, zapoznając odwiedzających z podziemnym światem jaskiń.

Borys Hora organizował spływy po Dniestrze i angażował się w ochronę środowiska tej rzeki. Do jego pasji należały wędrówki po Karpatach, spływy po Czarnym Czeremoszu oraz wspinaczka w górach Kaukazu.

Poświęcił znaczną część życia badaniu zabytków przyrody, rozwojowi turystyki aktywnej oraz popularyzacji piękna rodzinnego regionu.

„Borys potrafił zafascynować ludzi podróżami, odkrywał przed młodzieżą świat speleologii, organizował wędrówki w góry i spływy po Dniestrze” – zaznaczył Nadal.

Burmistrz Ternopola złożył kondolencje rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy znali Borisa Horu.

„Chwała pamięci Obrońcy Ukrainy” – napisał.

Źródło: profil na Facebooku córki zmarłego, Telegram burmistrza Ternopola Siergieja Nadala.

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