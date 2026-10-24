Иван Марчук получил государственную награду Австрии за вклад в мировое искусство
Известный украинский художник Иван Марчук был награжден Австрийским почетным крестом «За науку и искусство». Награду художнику вручил федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен.
«Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил выдающегося украинского художника Ивана Марчука высокой государственной наградой — Австрийским почетным крестом «За науку и искусство»», — говорится в сообщении.
Официальную грамоту о награждении выдала президентская канцелярия Австрии по представлению федерального министра по вопросам жилья, искусства, культуры, СМИ и спорта.
Награда стала государственным признанием вклада украинского художника в мировое изобразительное искусство и его многолетнего культурного диалога с Европой.
Как отмечается в сообщении, награда свидетельствует об «официальном государственном признании уникального вклада мастера в мировое изобразительное искусство и его длительного вдохновенного диалога с европейской культурой».
Иван Марчук — народный художник Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко и автор уникальной техники живописи, которую называют «пльонтанизмом».
Ранее картина Ивана Марчука «Щедрая планета» была продана на аукционе Sotheby’s за рекордные 96 тысяч евро.
После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году художник переехал в Вену. Там он продолжает творческую деятельность.
Об этом сообщается на официальном сайте художника.