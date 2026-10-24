Иван Марчук получил государственную награду Австрии за вклад в мировое искусство

Известный украинский художник Иван Марчук был награжден Австрийским почетным крестом «За науку и искусство». Награду художнику вручил федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен.

«Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил выдающегося украинского художника Ивана Марчука высокой государственной наградой — Австрийским почетным крестом «За науку и искусство»», — говорится в сообщении.

Официальную грамоту о награждении выдала президентская канцелярия Австрии по представлению федерального министра по вопросам жилья, искусства, культуры, СМИ и спорта.

Награда стала государственным признанием вклада украинского художника в мировое изобразительное искусство и его многолетнего культурного диалога с Европой.

Как отмечается в сообщении, награда свидетельствует об «официальном государственном признании уникального вклада мастера в мировое изобразительное искусство и его длительного вдохновенного диалога с европейской культурой».

Иван Марчук — народный художник Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко и автор уникальной техники живописи, которую называют «пльонтанизмом».

Ранее картина Ивана Марчука «Щедрая планета» была продана на аукционе Sotheby’s за рекордные 96 тысяч евро.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году художник переехал в Вену. Там он продолжает творческую деятельность.

Об этом сообщается на официальном сайте художника.

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