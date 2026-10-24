Іван Марчук отримав державну нагороду Австрії за внесок у світове мистецтво

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Відомого українського художника Івана Марчука нагородили Австрійським почесним хрестом «За науку та мистецтво». Відзнаку митцеві присудив федеральний президент Австрії Александер ван дер Беллен.

«Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен відзначив видатного українського художника Івана Марчука високою державною нагородою – Австрійським почесним хрестом "За науку та мистецтво"», — йдеться в повідомленні.

Офіційну грамоту про нагородження видала президентська канцелярія Австрії за поданням федерального міністра з питань житла, мистецтва, культури, медіа та спорту.

Нагорода стала державним визнанням внеску українського художника у світове образотворче мистецтво та його багаторічного культурного діалогу з Європою.

Як зазначається в повідомленні, відзнака засвідчує «офіційне державне визнання унікального внеску майстра у світове образотворче мистецтво та його тривалого натхненного діалогу з європейською культурою».

Іван Марчук — народний художник України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та автор унікальної техніки живопису, яку називають «пльонтанізмом».

Раніше картина Івана Марчука «Щедра планета» була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордні 96 тисяч євро.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році художник переїхав до Відня. Там він продовжує творчу діяльність.

Про це повідомляється на офіційному сайті художника.

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