Iwan Marchuk otrzymał austriacką nagrodę państwową za wkład w sztukę światową

Znany ukraiński artysta Iwan Marchuk został odznaczony austriackim Krzyżem Honorowym „Za naukę i sztukę”. Odznaczenie to przyznał artyście prezydent federalny Austrii Alexander van der Bellen.

„Prezydent Austrii Alexander van der Bellen uhonorował wybitnego ukraińskiego artystę Iwana Marchuka wysokim odznaczeniem państwowym – Austriackim Krzyżem Honorowym »Za naukę i sztukę«” – czytamy w komunikacie.

Oficjalny akt nadania odznaczenia wydała Kancelaria Prezydenta Austrii na wniosek federalnego ministra ds. mieszkalnictwa, sztuki, kultury, mediów i sportu.

Odznaczenie to stanowi państwowe uznanie wkładu ukraińskiego artysty w światową sztukę plastyczną oraz jego wieloletniego dialogu kulturowego z Europą.

Jak zaznaczono w komunikacie, odznaczenie to stanowi „oficjalne uznanie przez państwo wyjątkowego wkładu mistrza w światową sztukę plastyczną oraz jego długotrwałego, natchnionego dialogu z kulturą europejską”.

Iwan Marchuk — artysta ludowy Ukrainy, laureat Narodowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki oraz twórca unikalnej techniki malarskiej, zwanej „plontanizmem”.

Wcześniej obraz Iwana Marchuka „Hojna planeta” został sprzedany na aukcji Sotheby’s za rekordową kwotę 96 tysięcy euro.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej w 2022 roku artysta przeniósł się do Wiednia. Tam kontynuuje swoją działalność twórczą.

Informacja ta została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej artysty.

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