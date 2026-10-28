W Iwano-Frankiwsku pijana dziewczyna ukradła minibus i uderzyła nim w drzewo
W Iwano-Frankiwsku funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 23-letnią mieszkankę gminy Tysmenyca, która będąc pod wpływem alkoholu bezprawnie przejęła samochód marki Mercedes-Benz 311 CDI i brała udział w wypadku drogowym.
Do zdarzenia doszło 26 października na terenie Iwano-Frankiwskiego Okręgowego Szpitala Klinicznego. Sprawczyni wykorzystała fakt, że właściciel pozostawił samochód otwarty z kluczykami w stacyjce, usiadła za kierownicą i podczas próby wyjazdu z terenu placówki zderzyła się z drzewem. Jak ustalili policjanci, zatrzymana nie posiadała prawa jazdy. W wyniku zderzenia pojazd doznał uszkodzeń o wartości ponad 438 tysięcy hrywien.
Funkcjonariusze zatrzymali sprawczynię zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy i postawili jej zarzut na podstawie ust. 2 art. 289 Kodeksu karnego Ukrainy (bezprawne przywłaszczenie pojazdu). Trwa rozstrzyganie kwestii wyboru środka zabezpieczającego pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej miasta Iwano-Frankiwska.
Źródło: Policja obwodu Iwano-Frankiwskiego.
W miejscowości Soszyczne na Wołyniu pijany 20-letni funkcjonariusz policji z Kijowa, kierując samochodem marki Audi, potrącił dwóch pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyźnie postawiono zarzuty.