W Iwano-Frankiwsku pijana dziewczyna ukradła minibus i uderzyła nim w drzewo

W Iwano-Frankiwsku funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 23-letnią mieszkankę gminy Tysmenyca, która będąc pod wpływem alkoholu bezprawnie przejęła samochód marki Mercedes-Benz 311 CDI i brała udział w wypadku drogowym.

Do zdarzenia doszło 26 października na terenie Iwano-Frankiwskiego Okręgowego Szpitala Klinicznego. Sprawczyni wykorzystała fakt, że właściciel pozostawił samochód otwarty z kluczykami w stacyjce, usiadła za kierownicą i podczas próby wyjazdu z terenu placówki zderzyła się z drzewem. Jak ustalili policjanci, zatrzymana nie posiadała prawa jazdy. W wyniku zderzenia pojazd doznał uszkodzeń o wartości ponad 438 tysięcy hrywien.

Funkcjonariusze zatrzymali sprawczynię zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy i postawili jej zarzut na podstawie ust. 2 art. 289 Kodeksu karnego Ukrainy (bezprawne przywłaszczenie pojazdu). Trwa rozstrzyganie kwestii wyboru środka zabezpieczającego pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej miasta Iwano-Frankiwska.

Źródło: Policja obwodu Iwano-Frankiwskiego.

W miejscowości Soszyczne na Wołyniu pijany 20-letni funkcjonariusz policji z Kijowa, kierując samochodem marki Audi, potrącił dwóch pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyźnie postawiono zarzuty.

Na 194. kilometrze drogi M-06 Kijów – Czop, w pobliżu wsi Andriivka w obwodzie żytomierskim, doszło do wypadku z udziałem ciężarówki.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim zatrzymano prokuratora z Biura Prokuratora Generalnego pod zarzutem spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Według danych śledztwa wieczorem 15 października kierowca Renault potrącił 36-letniego pieszego w pobliżu miejscowości Stawiszcze i uciekł z miejsca wypadku.

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