В Ивано-Франковске пьяная девушка угнала микроавтобус и врезалась на нём в дерево

В Ивано-Франковске правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Тисменицкой общины, которая в состоянии алкогольного опьянения незаконно завладела автомобилем Mercedes-Benz 311 CDI и попала в дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел 26 октября на территории Ивано-Франковской областной клинической больницы. Злоумышленница воспользовалась тем, что владелец оставил автомобиль незапертым с ключами в замке зажигания, села за руль и при попытке выехать с территории учреждения столкнулась с деревом. Как выяснили полицейские, у задержанной не было водительского удостоверения. В результате столкновения транспортное средство получило повреждения на сумму более 438 тысяч гривен.

Правоохранители задержали нарушительницу в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили ей о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Решается вопрос об избрании меры пресечения под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Ивано-Франковска.

Источник: Полиция Ивано-Франковской области.

В селе Сошичное на Волыни пьяный 20-летний сотрудник киевской полиции за рулем Audi сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Мужчине сообщили о подозрении.

На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика.

Напомним, что в Киевской области прокурора Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, вечером 15 октября водитель Renault сбил 36-летнего пешехода вблизи поселка Ставище и скрылся с места аварии.

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