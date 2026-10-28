在伊万诺-弗兰科夫斯克，一名醉酒女子劫持了一辆小巴，并驾驶该车撞上了一棵树

在伊万诺-弗兰科夫斯克，执法人员拘留了一名来自蒂斯梅尼察社区的23岁女性，该女子在醉酒状态下非法驾驶一辆梅赛德斯-奔驰311 CDI轿车，并引发了一起交通事故。

该事件发生于10月26日，地点位于伊万诺-弗兰科夫斯克州立临床医院内。 该女子趁车主未锁车且钥匙仍插在点火开关中之机，坐进驾驶座，在试图驶离医院院区时撞上了一棵树。 据警方调查，该名被捕女子未持有驾驶证。此次碰撞导致车辆受损，损失金额超过43.8万格里夫纳。

执法人员依据《乌克兰刑事诉讼法》第208条拘留了该违法者，并根据《乌克兰刑法》第289条第2款（非法占有机动车）对其提出嫌疑指控。 目前，在伊万诺-弗兰科夫斯克市地区检察院的程序指导下，正在就采取何种预防措施一事进行裁决。

来源：伊万诺-弗兰科夫斯克州警察局。

在沃伦地区的索希奇内村，一名20岁的基辅警察在醉酒状态下驾驶奥迪轿车撞倒两名行人后逃离事故现场。该男子已被告知涉嫌犯罪。

在日托米尔州安德烈耶夫卡村附近的M-06基辅—乔普 公路第194公里处， 发生了一起涉及卡车的交通事故。

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