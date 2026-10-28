W obwodzie chmielnickim skazano czterech członków gangu za przemyt bursztynu do Turcji

Sąd Miejsko-Rejonowy w Chmielnickim zatwierdził ugody w sprawie przyznania się do winy czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy zorganizowali kanał nielegalnego wywozu bursztynu do Turcji.

Śledztwo wykazało, że od stycznia do czerwca 2023 roku oskarżeni kupowali bursztyn w obwodzie rówieńskim, pakowali go w dawnej kawiarni w Chmielnickim i przekazywali „na ślepo” kurierom w celu przemycenia. Łącznie udokumentowano 14 przypadków, w których za granicę przewieziono ponad 157 kg wyrobów z bursztynu oraz 46 sztuk surowca o wartości prawie 446 tys. hrywien.

Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych na podstawie części 3 art. 28 oraz części 1 i 2 art. 240-1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Organizator otrzymał 5 lat pozbawienia wolności, a trzej współsprawcy – po 4 lata (wszyscy zostali zwolnieni z odbywania kary z okresem próby). Skazani dobrowolnie przekazali 800 tys. hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, a zajęty bursztyn został skonfiskowany na rzecz państwa.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chmielnickim.

Funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty czterem uczestnikom procederu nielegalnego eksportu ponad 4,7 tony ukraińskiego bursztynu. Kamienie wywożono za granicę pod pozorem bursztynu z Litwy.

Zastępca szefa USBU w obwodzie rówieńskim otrzymał od przedsiębiorcy za pośrednictwem tego samego pośrednika ponad 22 tys. dolarów amerykańskich za zapewnienie niezakłóconego wydobycia bursztynu.

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