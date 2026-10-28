В Хмельницкой области приговорили четырёх членов банды за контрабанду янтаря в Турцию

Хмельницкий городской районный суд утвердил соглашения о признании вины в отношении четырёх участников организованной преступной группы, организовавших канал незаконного вывоза янтаря в Турцию.

Следствие доказало, что с января по июнь 2023 года фигуранты закупали янтарь в Ровенской области, фасовали его на базе бывшего кафе в Хмельницком и передавали «вслепую» нанятым курьерам для контрабанды. Всего задокументировано 14 эпизодов, в ходе которых за границу переправили более 157 кг янтарных изделий и 46 единиц сырья на сумму почти 446 тыс. грн.

Суд признал всех фигурантов виновными по ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 УК Украины. Организатор получил 5 лет лишения свободы, а трое сообщников — по 4 года (все освобождены от отбывания наказания с испытательными сроками). Осужденные добровольно перечислили 800 тыс. грн на нужды Вооруженных сил Украины, а изъятый янтарь конфискован в доход государства.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура.

Правоохранители сообщили о подозрении четырём участникам схемы незаконного экспорта более 4,7 тонны украинского янтаря. Камни вывозили за границу под видом янтаря из Литвы.

Заместитель начальника УСБУ в Ровенской области через того же посредника получил от предпринимателя более 22 тыс. долл. США за обеспечение беспрепятственной добычи янтаря.

Читай нас в