Силы обороны получат все необходимое финансирование до конца года — Корецкий

Финансирование Сил обороны Украины до конца года будет обеспечено в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию с финансовой поддержкой государственного бюджета.

«Финансирование Сил обороны будет обеспечено в полном объеме. Это безусловный приоритет. Все выплаты из региональных бюджетов за сентябрь выполнены в полном объеме, как и обещало правительство. В ближайшие дни будут доплачены все выплаты за октябрь», — сказал премьер-министр.

Правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял ряд важных законопроектов. Это позволило получить не менее 4 млрд евро уже в ноябре.

В то же время Корецкий отметил, что международная финансовая поддержка остается критически важной для обеспечения других бюджетных расходов до конца года, в частности планов устойчивости. Общая потребность в финансировании составляет около 29 млрд евро. Для своевременного поступления остальных средств необходимо принять ещё ряд законопроектов уже на следующей сессионной неделе.

«Любая задержка в голосовании может привести к тому, что часть международного финансирования не поступит в этом году. Это создает риски повторной вынужденной приостановки финансирования отдельных статей расходов», — отметил он.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в Telegram.

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