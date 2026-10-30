Хлеб в Украине может подорожать ещё на 10 % до конца года

К концу 2026 года в Украине может вырасти стоимость хлеба — по прогнозам, ещё на 10 %. Даже удешевление зерна и муки не гарантирует снижения цен на готовую продукцию, ведь производители и переработчики сталкиваются с ростом затрат на топливо, электроэнергию, логистику и оплату труда.

На конечную стоимость хлеба влияют не только цены на зерно и муку, но и затраты, связанные с производством и доставкой продукции в магазины.

Как пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук, даже снижение цен на пшеницу на внутреннем рынке и её переработка в муку не обязательно приводят к снижению цен на хлеб в магазинах.

Экономию на сырье могут нивелировать расходы на топливо и электроэнергию. Дополнительным фактором остаются российские удары по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждений энергетических объектов производители и переработчики вынуждены использовать альтернативные источники питания, что увеличивает себестоимость продукции.

По словам Дениса Марчука, доля зерна в себестоимости хлеба не превышает 12%. Если учитывать уже переработанное сырье — муку, этот показатель составляет не более 30%.

В то же время остальные затраты приходятся на другие составляющие производства:

Логистика — доставка сырья и готовой продукции.

Энергетика — электроэнергия и альтернативные источники энергии.

Оплата труда — заработная плата работников предприятий.

Именно эти расходы в значительной степени определяют конечную цену хлеба на прилавках магазинов.

Таким образом, даже при удешевлении зерна и муки хлеб в Украине может продолжить дорожать. Если расходы на энергоносители, топливо, логистику и оплату труда будут расти, это может отразиться на стоимости готовой продукции для потребителей.

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

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