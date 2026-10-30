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Ceny chleba na Ukrainie mogą wzrosnąć jeszcze o 10% do końca roku

UA NEWS 30 października 2026 15:52
Ceny chleba na Ukrainie mogą wzrosnąć jeszcze o 10% do końca roku

Do końca 2026 roku ceny chleba na Ukrainie mogą wzrosnąć — według prognoz o kolejne 10%. Nawet spadek cen zboża i mąki nie gwarantuje obniżenia cen gotowych produktów, ponieważ producenci i przetwórcy borykają się ze wzrostem kosztów paliwa, energii elektrycznej, logistyki oraz wynagrodzeń.

Na ostateczną cenę chleba wpływają nie tylko ceny zboża i mąki, ale także koszty związane z produkcją i dostawą produktów do sklepów.

Jak wyjaśnił wiceprzewodniczący Ogólnoukraińskiej Rady Rolniczej (VAR) Denys Marchuk, nawet spadek cen pszenicy na rynku krajowym i jej przetworzenie na mąkę niekoniecznie prowadzi do obniżenia cen chleba w sklepach.

Oszczędności na surowcach mogą zostać zniwelowane przez koszty paliwa i energii elektrycznej. Dodatkowym czynnikiem pozostają rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Z powodu uszkodzeń obiektów energetycznych producenci i przetwórcy są zmuszeni do korzystania z alternatywnych źródeł zasilania, co zwiększa koszt własny produkcji.

Według Denisa Marchuka udział ziarna w kosztach własnych chleba nie przekracza 12%. Jeśli uwzględnić już przetworzony surowiec – mąkę – wskaźnik ten wynosi nie więcej niż 30%.

Jednocześnie pozostałe koszty dotyczą innych elementów produkcji:

  • Logistyka — dostawa surowców i gotowych produktów.
  • Energetyka — energia elektryczna i alternatywne źródła zasilania.
  • Wynagrodzenia — płace pracowników przedsiębiorstw.

To właśnie te koszty w znacznym stopniu kształtują ostateczną cenę chleba na półkach sklepowych.

W związku z tym nawet przy spadku cen zboża i mąki chleb na Ukrainie może nadal drożeć. Jeśli koszty energii, paliwa, logistyki i wynagrodzeń będą rosły, może to wpłynąć na cenę gotowego produktu dla konsumentów.

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują je po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru w Europie.

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