到年底前，乌克兰的面包价格可能还会再上涨10%

到2026年底，乌克兰的面包价格可能会上涨——据预测，涨幅将达到10%。 即使谷物和面粉价格下降，也无法保证成品价格会随之降低，因为生产商和加工商正面临燃料、电力、物流及劳动力成本的上涨。

面包的最终价格不仅受谷物和面粉价格的影响，还受到生产及产品运送至商店所产生费用的影响。

正如全乌克兰农业委员会（VAR）副主席德尼斯·马尔丘克所解释的，即使国内市场上的小麦及其加工成面粉的价格下降，也不一定导致商店里的面包价格下降。

原材料成本的节省可能会被燃料和电力成本所抵消。 俄罗斯对能源基础设施的打击仍是另一个影响因素。由于能源设施受损，生产商和加工商被迫使用替代能源，这增加了产品的生产成本。

据德尼·马尔丘克称，谷物在面包生产成本中的占比不超过12%。如果将已加工的原料——面粉——计算在内，这一比例也不超过30%。

与此同时，其余成本则由生产中的其他环节承担：

物流 ——原材料和成品的运输。

能源 ——电力及替代能源。

劳动力成本——企业员工的工资。

正是这些成本在很大程度上决定了商店货架上面包的最终售价。

因此，即使谷物和面粉价格下降，乌克兰的面包价格仍可能继续上涨。如果能源、燃料、物流和劳动力成本持续上升，这可能会影响消费者购买成品时的价格。

乌克兰洋葱的出厂价一周内平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售这种蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周末平均上涨了14%。

此外，乌克兰部分食品在三天内价格有所上涨。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

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