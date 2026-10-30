Siły obronne otrzymają wszystkie niezbędne środki finansowe do końca roku — Korecki

Finansowanie Sił Obronnych Ukrainy do końca roku zostanie zapewnione w pełnym zakresie, pomimo trudnej sytuacji w zakresie wsparcia finansowego budżetu państwa.

„Finansowanie Sił Obronnych zostanie zapewnione w pełnym zakresie. Jest to bezwarunkowy priorytet. Wszystkie płatności z budżetów regionalnych za wrzesień zostały zrealizowane w całości, zgodnie z obietnicą rządu. W najbliższych dniach zostaną uregulowane wszystkie płatności za październik” – powiedział premier.

Rząd wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań, a parlament przyjął szereg ważnych projektów ustaw. Dało to możliwość pozyskania co najmniej 4 mld euro już w listopadzie.

Jednocześnie Korecki zaznaczył, że międzynarodowe wsparcie finansowe pozostaje niezwykle istotne dla zapewnienia pozostałych wydatków budżetowych do końca roku, w szczególności planów stabilności. Łączne zapotrzebowanie na finansowanie wynosi około 29 mld euro. Aby pozostałe środki wpłynęły na czas, konieczne jest przyjęcie kolejnej serii projektów ustaw już w następnym tygodniu sesyjnym.

„Każde opóźnienie w głosowaniu może spowodować, że część międzynarodowego finansowania nie dotrze w tym roku. Stwarza to ryzyko ponownego, wymuszonego wstrzymania finansowania poszczególnych pozycji wydatków” – zaznaczył.

Informację tę premier Serhij Korecki przekazał na Telegramie.

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