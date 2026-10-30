В Украине 11 опытных станций НААН войдут в состав научных институтов

В Украине планируется реорганизовать 11 опытных станций Национальной академии аграрных наук (НААН). После реорганизации они будут функционировать не как отдельные учреждения, а как структурные подразделения профильных научно-исследовательских институтов.

Речь идет о реорганизации 11 станций, в частности:

Одесскую опытную станцию Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», Опытную станцию эпизоотологии Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» и Тернопольскую опытную станцию Института ветеринарной медицины НААН присоединят к Национальному научному центру «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»;

Закарпатскую научно-исследовательскую станцию лососеводства и воспроизводства исчезающих видов рыб Института рыбного хозяйства НААН и Львовскую исследовательскую станцию Института рыбного хозяйства НААН – к Институту рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины;

Сарненскую опытную станцию Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины — к Институту водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины ;

Полесскую опытную станцию Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского» — в состав Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского»;

Сквирскую опытную станцию органического производства Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины – в состав Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины;

Опытную станцию Киевского аграрного университета Национальной академии аграрных наук – в состав Киевского аграрного университета Национальной академии аграрных наук;

Донецкую опытную станцию Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук – к Институту овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук;

Исследовательскую станцию «Маяк» Института овощеводства и бахчеводства НААН – к Носовской селекционно-исследовательской станции Мироновского института пшеницы имени В. М. Ремесла НААН.

Реорганизацию планировали так, чтобы ученые не потеряли рабочие места и наработки своих исследований. Решение поддержало правительство.

В Минобразования добавляют, что станции продолжат работать над исследованиями в области ветеринарной медицины, рыбного хозяйства, мелиорации, почвоведения, агроэкологии, органического производства, овощеводства и селекции. Однако научные разработки будут осуществляться в составе более мощных научных учреждений.

В ведомстве ожидают, что после изменений способность станций выполнять научные задачи и внедрять разработки возрастет. В частности, присоединение запланировали следующим образом:

Разработки и результаты исследований станций обещают и в дальнейшем использовать в работе более крупных учреждений.

Их присоединение позволит сохранить научные коллективы, создать лучшие условия для работы и усилить разработки, рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Государство вернуло 564 га особо ценных земель НААН.

57 украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы.

Министерство образования и науки Украины объявило о проведении общественного обсуждения проекта типовой образовательной программы для учащихся 1–4 классов общеобразовательных учебных заведений.

Председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, представляя фракцию «Слуга народа», призвал к кадровым изменениям в Министерстве образования и науки Украины.

Читай нас в