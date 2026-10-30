乌克兰计划对国家农业科学院（NAAS）旗下的11个研究站进行重组。重组后，这些研究站将不再作为独立机构运作，而是成为相关科研院所的下属单位。

此次涉及的11个试验站包括：

国家科学中心“实验与临床兽医研究所”下属的敖德萨试验站、国家科学中心 “实验与临床兽医研究所”下属的动物疫病学试验站，以及乌克兰国家农业科学院兽医研究所下属的特尔诺皮尔试验站，将并 入国家科学中心“实验与临床兽医研究所”；

喀尔巴阡山科学鲑鱼养殖及濒危鱼类繁育实验站，以及乌克兰国家农业科学院渔业研究所的利沃夫实验站， 将并入乌克兰国家农业科学院渔业研究所；

乌克兰国家农业科学院水问题与垦殖研究所下属的萨尔内实验站—— 并入乌克兰国家农业科学院水问题与垦殖研究所 ；

国家科学中心“O. N. 索科洛夫斯基土壤学与农业化学研究所”下属的波利斯克试验站 ——并入国家科学中心“O. N. 索科洛夫斯基土壤学与农业化学研究所”；

乌克兰国家农业科学院农业生态学与自然资源利用研究所下属的斯克维尔有机生产试验站—— 并入乌克兰国家农业科学院农业生态学与自然资源利用研究所；

乌克兰国家农业科学院基辅农业大学实验站 ——并入乌克兰国家农业科学院基辅农业大学；

乌克兰国家农业科学院蔬菜与瓜类研究所下属的顿涅茨克试验站—— 并入乌克兰国家农业科学院蔬菜与瓜类研究所；

乌克兰国家农业科学院蔬菜与瓜类研究所“马亚克”试验站——并入乌克兰国家农业科学院V. M. 雷梅斯拉命名米罗诺夫斯基小麦研究所的诺西夫斯克育种与试验站。

此次重组的规划旨在确保科研人员不会失去工作岗位，也不会丢失其研究成果。该决定得到了政府的支持。

教育部补充称，这些试验站将继续开展兽医学、渔业、土地改良、土壤学、农业生态学、有机生产、蔬菜种植及育种等领域的科研工作。 不过，相关研究工作将纳入更强大的科研机构体系内开展。

该部预计，改革后，各研究站执行科研任务和推广研究成果的能力将得到提升。具体而言，整合计划如下：

各研究站的研发成果和研究成果将持续应用于更大型科研机构的后续工作中。

乌克兰教育与科学部长安德烈·布滕科表示，此次并入将有助于保留科研团队，提供更优越的工作条件，并加强研发工作。

国家已将564公顷特别珍贵的土地归还给乌克兰国家农业科学院。

57所乌克兰高校跻身欧洲最佳大学排行榜。

乌克兰教育与科学部宣布就普通教育机构1至4年级学生的标准教育课程草案开展公众讨论。

行政-领土体制问题小组委员会主席维塔利·别兹金代表“人民公仆”党团，呼吁对乌克兰教育和科学部进行人事调整。

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