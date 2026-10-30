В Україні 11 дослідних станцій НААН увійдуть до складу наукових інститутів

0:00 / 0:00

В Україні планують реорганізувати 11 дослідних станцій Національної академії аграрних наук (НААН). Після змін вони працюватимуть не як окремі установи, а як структурні підрозділи профільних науково-дослідних інститутів.

Йдеться про реорганізацію 11 станцій, зокрема:

Одеську дослідну станцію Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", Дослідну станцію епізоотології Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" та Тернопільську дослідну станцію Інституту ветеринарної медицини НААН приєднають до Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини";

Закарпатську науково-дослідну станцію лососівництва та відтворення зникаючих видів риб Інституту рибного господарства НААН та Львівську дослідну станцію Інституту рибного господарства НААН – до Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України;

Сарненську дослідну станцію Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – до Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України ;

Поліську дослідну станцію Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" – до Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського";

Сквирську дослідну станцію органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України – до Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

Дослідну станцію Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук – до Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук;

Донецьку дослідну станцію Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук – до Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук;

Дослідну станцію "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва НААН – до Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН.

Реорганізацію планували так, щоб науковці не втратили робочі місця й напрацювання своїх досліджень. Рішення підтримав уряд.

У Міносвіти додають, що станції продовжать працювати над дослідженнями у ветеринарній медицині, рибному господарстві, меліорації, ґрунтознавстві, агроекології, органічному виробництві, овочівництві та селекції. Однак напрацювання відбуватимуться у складі потужніших наукових установ.

У відомстві очікують, що після змін спроможність станцій виконувати наукові завдання та впроваджувати розробки зросте. Зокрема, приєднання запланували таким чином:

Розробки й результати досліджень станцій обіцяють й надалі використовувати в подальшій роботі ширших установ.

Їх приєднання дасть змогу зберегти наукові команди, дати кращі умови для роботи і посилити розробки, розповів міністр освіти й науки України Андрій Бутенко.

Держава повернула 564 га особливо цінних земель НААН.

57 українських вишів потрапили до рейтингу кращих університетів Європи.

Міністерство освіти і науки України анонсувало проведення громадського обговорення проєкту типової освітньої програми для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін, представляючи фракцію "Слуга народу", закликав до кадрових змін у Міністерстві освіти і науки України.

Читай нас у