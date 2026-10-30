W Ukrainie planuje się reorganizację 11 stacji badawczych Narodowej Akademii Nauk Rolniczych (NAAN). Po wprowadzeniu zmian będą one funkcjonować nie jako odrębne instytucje, lecz jako jednostki strukturalne odpowiednich instytutów naukowo-badawczych.

Chodzi o reorganizację 11 stacji, w szczególności:

Stacji Badawczej w Odessie przy Narodowym Centrum Naukowym „Instytut Medycyny Weterynaryjnej Eksperymentalnej i Klinicznej”, Stacji Badawczej Epizootologii przy Narodowym Centrum Naukowym „Instytut Medycyny Weterynaryjnej Eksperymentalnej i Klinicznej” oraz Stację Badawczą w Tarnopolu przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej NAAN, które zostaną przyłączone do Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Medycyny Weterynaryjnej Eksperymentalnej i Klinicznej”;

Zakarpacką stację badawcząstację badawczą hodowli łososia i odtwarzania ginących gatunków ryb Instytutu Gospodarki Rybnej NAAN oraz Lwowską stację badawczą Instytutu Gospodarki Rybnej NAAN – do Instytutu Gospodarki Rybnej Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy;

Stację Badawczą w Sarny Instytutu Problemów Wodnych i Melioracji Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy – do Instytutu Problemów Wodnych i Melioracji Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy ;

Stację Badawczą Poleską Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Gleboznawstwa i Agrochemii im. O. N. Sokołowskiego” – do Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Gleboznawstwa i Agrochemii im. O. N. Sokołowskiego”;

Stację Badawczą Produkcji Ekologicznej w Skwyrze przy Instytucie Agroekologii i Gospodarki Środowiskowej Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy – do Instytutu Agroekologii i Gospodarki Środowiskowej Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy;

Stację Badawczą Kijowskiego Uniwersytetu Rolniczego Narodowej Akademii Nauk Rolniczych – do Kijowskiego Uniwersytetu Rolniczego Narodowej Akademii Nauk Rolniczych;

Stację badawczą w Doniecku przy Instytucie Warzywnictwa i Uprawy Dyniowatych Narodowej Akademii Nauk Rolniczych – do Instytutu Warzywnictwa i Uprawy Dyniowatych Narodowej Akademii Nauk Rolniczych;

Stację badawczą „Majak” Instytutu Warzywnictwa i Uprawy Dyniowatych NAAN – do Nosowskiej stacji selekcyjno-badawczej Instytutu Pszenicy im. W. M. Remesla w Myronowie przy NAAN.

Reorganizację zaplanowano tak, aby naukowcy nie stracili miejsc pracy ani wyników swoich badań. Decyzję poparł rząd.

W Ministerstwie Edukacji dodają, że stacje będą nadal prowadzić badania w dziedzinie weterynarii, rybactwa, melioracji, gleboznawstwa, agroekologii, produkcji ekologicznej, uprawy warzyw i selekcji. Jednak prace badawcze będą prowadzone w ramach większych instytucji naukowych.

W ministerstwie oczekuje się, że po wprowadzeniu zmian zdolność stacji do realizacji zadań naukowych i wdrażania opracowań wzrośnie. W szczególności połączenie zaplanowano w następujący sposób:

Opracowania i wyniki badań stacji będą nadal wykorzystywane w dalszej pracy większych instytucji.

Ich włączenie pozwoli zachować zespoły naukowe, zapewnić lepsze warunki pracy oraz zintensyfikować prace badawcze – powiedział minister edukacji i nauki Ukrainy Andrij Butenko.

Państwo zwróciło Narodowej Akademii Rolnictwa Ukrainy (NAAN) 564 ha szczególnie cennych gruntów.

57 ukraińskich uczelni znalazło się w rankingu najlepszych uniwersytetów Europy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy ogłosiło przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu wzorcowego programu nauczania dla uczniów klas 1–4 szkół ogólnokształcących.

Przewodniczący podkomisji ds. ustroju administracyjno-terytorialnego Witalij Bezgin, występując w imieniu frakcji „Sługa Narodu”, wezwał do zmian kadrowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy.

Czytaj nas na