В Киевской области директора больницы и двух посредников подозревают в продаже пожизненной инвалидности за 10 тысяч долларов

В Киевской области раскрыли предполагаемую схему оформления пожизненной группы инвалидности за 10 тысяч долларов. Среди задержанных — директор районной больницы, частный предприниматель и бывший член медико-социальной экспертной комиссии.

По данным следствия, фигуранты обещали мужчинам помочь получить пожизненную группу инвалидности за вознаграждение. Для этого, как утверждают правоохранители, в медицинскую документацию вносили ложные сведения о якобы многолетнем пребывании людей на больничном.

В дальнейшем подозреваемые планировали оказать влияние на членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека, чтобы те приняли решение об установлении пожизненной инвалидности.

Правоохранители зафиксировали передачу денег несколькими траншами. Трёх фигурантов задержали после получения всей оговоренной суммы — 10 тысяч долларов.

В ходе обысков были изъяты деньги, документы и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства.

Всем троим задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решение лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области, а также Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Фигуранты считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

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