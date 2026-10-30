W obwodzie kijowskim dyrektor szpitala i dwóch pośredników są podejrzani o sprzedaż orzeczenia o trwałej niepełnosprawności za 10 tysięcy dolarów

W obwodzie kijowskim ujawniono prawdopodobny proceder polegający na uzyskiwaniu dożywotniej grupy inwalidztwa za 10 tysięcy dolarów. Wśród zatrzymanych znaleźli się dyrektor szpitala rejonowego, prywatny przedsiębiorca oraz były członek medyczno-społecznej komisji eksperckiej.

Według danych śledztwa oskarżeni obiecali mężczyznom pomoc w uzyskaniu dożywotniej grupy inwalidztwa za wynagrodzeniem. W tym celu, jak twierdzą organy ścigania, do dokumentacji medycznej wpisywano fałszywe informacje o rzekomym wieloletnim pobycie osób na zwolnieniu lekarskim.

Następnie podejrzani planowali wywrzeć wpływ na członków zespołu ekspertów oceniających codzienne funkcjonowanie danej osoby, aby ci podjęli decyzję o przyznaniu dożywotniej niepełnosprawności.

Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali przekazanie pieniędzy w kilku transzach. Trzech podejrzanych zatrzymano po otrzymaniu całej uzgodnionej kwoty – 10 tysięcy dolarów.

Podczas przeszukań zabezpieczono pieniądze, dokumenty i inne dowody rzeczowe, które są obecnie sprawdzane w ramach postępowania karnego.

Wszystkim trzem zatrzymanym postawiono zarzuty na podstawie części 3 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy – uzyskanie nielegalnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na decyzję osoby uprawnionej do pełnienia funkcji państwowych.

Obecnie rozstrzyga się kwestię zastosowania wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie kijowskim. Wsparcie operacyjne zapewniają funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Policji Narodowej.

Osoby objęte postępowaniem są uznawane za niewinne, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym.

Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Kijowie.

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