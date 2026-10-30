ФГУ изменило руководство и вернуло под государственное управление единственный завод по производству инсулина

Фонд государственного имущества Украины обновил руководство «Индара» — единственного в стране завода по производству инсулина. После увольнения предыдущего руководства с предприятия, по словам главы ФГИУ Дмитрия Наталухи, пытались вывезти документацию, а с его серверов исчезли 27 жестких дисков.

Более 70% акций «Индара» принадлежат государству. В то же время, по словам Наталухи, предприятие годами пришло в упадок, а государство, по крайней мере, в течение последнего десятилетия фактически не имело контроля над компанией, несмотря на статус мажоритарного акционера.

Дмитрий Наталуха заявил, что завод долгое время находился под контролем неизменного руководства. Руководителем предприятия с 2012 года была Любовь Вишневская, назначенная еще во времена президентства Виктора Януковича.

«Дело в том, что неизменная директор «Индара», назначенная ещё во времена Януковича, более десяти лет доводила завод «до ручки».

На заводе произошло то, что в корпоративном мире называется «takeover by the management», когда руководство компании захватывает полное управление ею вопреки воле акционеров», — написал Наталуха.

По словам главы ФГИУ, менеджмент предприятия сначала добился юридической блокировки работы наблюдательного совета. Это, как утверждает Наталуха, делало невозможным увольнение или замену руководительницы.

Глава ФГИУ заявил, что блокировка работы наблюдательного совета была связана с попыткой обеспечить продажу 70% государственной доли одному частному миноритарному акционеру — в обход открытого аукциона.

По версии Наталухи, с помощью юридических и судебных механизмов государство фактически обязывали продать свою долю только одному покупателю, лишая Фонд возможности выставить акции на открытые торги.

30% акций «Индара» через кипрскую компанию Luraq Investments Ltd. принадлежат Давиду Бежуашвили — владельцу одной из крупнейших промышленных групп Грузии Georgian Industrial Group (GIG).

По информации собеседников «Экономической правды» на фармакологическом рынке, Давид Бежуашвили и Любовь Вишневская являются близкими людьми.

«С помощью юридических и судебных махинаций руководительница фактически запретила государству продавать свою долю на открытых торгах.

Вместо этого государство буквально обязали продать ее только одному покупателю — частному миноритарию. Мы сорвали эту схему в суде», — добавил Наталуха.

27 октября восстановленный в своих полномочиях наблюдательный совет «Индара» уволил прежнее руководство предприятия. Однако, по словам Дмитрия Наталухи, уже ночью 28 октября бывший менеджмент пытался вывезти с завода документацию.

Когда представители ФГСУ прибыли на предприятие, они зафиксировали ряд обстоятельств:

уволенная руководительница продолжала давать указания работникам и имела доступ к внутренним документам;

с серверов предприятия исчезли 27 жестких дисков . Их нашли в коробке в багажнике служебного автомобиля, припаркованного в «слепой зоне», которую не охватывали камеры наблюдения;

бывшее руководство, по словам Наталухи, пыталось дезориентировать представителей Фонда и нового руководителя;

экс-директор пыталась вынести пакет судебных документов, касающихся имущества, на которое наложены санкции и арест.

На место происшествия вызвали Национальную полицию. До часа ночи новое руководство вместе с представителями ФГСУ и правоохранителями опечатывало ключевые кабинеты завода.

Обновлённый менеджмент «Индара» уже приступил к исполнению своих обязанностей. Дальнейшие обстоятельства событий на предприятии и возможные правовые последствия действий бывшего руководства требуют надлежащей проверки.

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение о бесплатной выдаче инсулина на период военного времени.

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