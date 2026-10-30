FDMU dokonało zmian w kierownictwie i przywróciło pod zarząd państwowy jedyną fabrykę produkującą insulinę

Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy dokonał zmian w kierownictwie „Indaru” — jedynej w kraju fabryki produkującej insulinę. Po zwolnieniu poprzedniego kierownictwa z przedsiębiorstwa, jak twierdzi przewodniczący Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy Dmytro Natalucha, próbowano wynieść dokumentację, a z serwerów zniknęło 27 dysków twardych.

Ponad 70% akcji „Indaru” należy do państwa. Jednocześnie, jak twierdzi Natalucha, przedsiębiorstwo od lat podupadało, a państwo – przynajmniej w ciągu ostatniej dekady – praktycznie nie miało kontroli nad firmą, pomimo statusu większościowego udziałowca.

Dmytro Natalucha stwierdził, że zakład przez długi czas znajdował się pod kontrolą niezmiennego kierownictwa. Dyrektorką przedsiębiorstwa od 2012 roku była Liubow Wyshnevska, mianowana jeszcze za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza.

„Rzecz w tym, że niezmienna dyrektorka Indaru, mianowana jeszcze za czasów Janukowycza, przez ponad dziesięć lat doprowadzała zakład do ruiny.

W zakładzie doszło do sytuacji, którą w świecie korporacyjnym nazywa się »takeover by the management«, czyli przejęciem pełnej kontroli nad firmą przez kierownictwo wbrew woli akcjonariuszy” – napisał Natalucha.

Według szefa FDMU kierownictwo przedsiębiorstwa najpierw doprowadziło do prawnego zablokowania działalności rady nadzorczej. To, jak twierdzi Natalucha, uniemożliwiało zwolnienie lub zastąpienie dyrektorki.

Szef FDMU stwierdził, że zablokowanie działalności rady nadzorczej wiązało się z próbą zapewnienia sprzedaży 70% udziałów państwowych jednemu prywatnemu akcjonariuszowi mniejszościowemu – z pominięciem otwartej aukcji.

Według wersji Nataluchy, poprzez mechanizmy prawne i sądowe państwo zostało faktycznie zmuszone do sprzedaży swojego udziału wyłącznie jednemu nabywcy, pozbawiając Fundusz możliwości wystawienia akcji na otwartą aukcję.

30% akcji „Indaru”, za pośrednictwem cypryjskiej spółki Luraq Investments Ltd., należy do Davida Beżuashwili — właściciela jednej z największych grup przemysłowych w Gruzji, Georgian Industrial Group (GIG).

Według informacji rozmówców „Ekonomicznej Prawdy” z rynku farmaceutycznego, Dawid Beżuaszwili i Liubow Wyszniewska są sobie bliskimi osobami.

„Poprzez machinacje prawne i sądowe szefowa faktycznie uniemożliwiła państwu sprzedaż swojego udziału w ramach otwartej aukcji.

Zamiast tego państwo zostało dosłownie zmuszone do sprzedaży udziałów tylko jednemu nabywcy — prywatnemu udziałowcowi mniejszościowemu. W sądzie zdołaliśmy przełamać ten schemat” — dodał Natalucha.

27 października rada nadzorcza „Indaru”, której przywrócono uprawnienia, zwolniła poprzednie kierownictwo przedsiębiorstwa. Jednak, według słów Dmytro Nataluchy, już w nocy 28 października poprzedni zarząd próbował wywieźć dokumentację z zakładu.

Kiedy przedstawiciele Federalnej Służby Zarządzania Majątkiem Państwowym (FDMU) przybyli do przedsiębiorstwa, odnotowali szereg okoliczności:

zwolniona dyrektorka nadal wydawała polecenia pracownikom i miała dostęp do dokumentów wewnętrznych;

z serwerów przedsiębiorstwa zniknęło 27 dysków twardych . Znaleziono je w pudełku w bagażniku samochodu służbowego, zaparkowanego w „martwym punkcie”, który nie był objęty zasięgiem kamer monitoringu;

według słów Nataluchy, poprzednie kierownictwo próbowało zmylić przedstawicieli Funduszu oraz nowego dyrektora;

była dyrektorka próbowała wynieść pakiet dokumentów sądowych dotyczących mienia objętego sankcjami i zajętego.

Na miejsce zdarzenia wezwano policję krajową. Do pierwszej w nocy nowe kierownictwo wraz z przedstawicielami FDMU i funkcjonariuszami organów ścigania plombowało kluczowe pomieszczenia zakładu.

Nowy zarząd „Indaru” rozpoczął już wykonywanie swoich obowiązków. Dalszy przebieg wydarzeń w przedsiębiorstwie oraz ewentualne konsekwencje prawne działań byłego kierownictwa wymagają odpowiedniego zbadania.

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Poinformował o tym szef Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy Dmytro Natalucha.

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia Ukrainy podjęło decyzję o bezpłatnym wydawaniu insuliny w okresie stanu wojennego.

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