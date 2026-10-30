乌克兰联邦财产管理局更换了领导层，并将唯一一家胰岛素生产厂重新纳入国家管理

乌克兰国家财产基金对“因达鲁”的管理层进行了调整——该厂是该国唯一一家胰岛素生产厂。 据乌克兰国家财产基金主席德米特罗·纳塔卢哈称，在原管理层被解职后，有人试图带走企业文件，且其服务器上27块硬盘不翼而飞。

“因达尔”超过70%的股份归国家所有。与此同时，纳塔卢哈表示，该企业多年来一直处于衰落状态，尽管国家作为大股东，但至少在过去十年间实际上并未对该公司行使控制权。

德米特罗·纳塔卢哈指出，该工厂长期由同一批管理层掌控。自2012年起，企业负责人一直由柳博芙·维什涅夫斯卡担任，她是在维克托·亚努科维奇担任总统期间被任命的。

“问题在于，这位早在亚努科维奇时期就被任命的、一直未变的因达鲁厂长，十多年来一直将工厂‘搞得一团糟’。

该厂发生的情况在企业界被称为‘管理层收购（takeover by the management）’，即公司管理层违背股东意愿，夺取了对公司的完全控制权，”纳塔卢哈写道。

据国家财产管理委员会主席称，该企业管理层起初通过法律手段阻止了监事会的工作。纳塔卢哈指出，这使得解雇或更换该女负责人成为不可能。

国家资产管理基金负责人表示，阻挠监事会运作的举动，旨在绕过公开拍卖程序，将70%的国家股份出售给一名私营少数股东。

据纳塔卢哈所述，通过法律和司法机制，国家实际上被强制要求仅向一名买家出售其持股，从而剥夺了该基金会将股份公开拍卖的可能性。

“因达鲁”30%的股份通过塞浦路斯公司Luraq Investments Ltd.归大卫·贝朱阿什维利所有——他是格鲁吉亚最大工业集团之一Georgian Industrial Group (GIG)的所有者。

据《经济真相》在制药市场的消息人士透露，大卫·贝朱阿什维利和柳博芙·维什涅夫斯卡关系密切。

“通过法律和司法手段的操纵，这位负责人实际上禁止了国家在公开竞标中出售其股份。

取而代之的是，政府实际上被强制要求仅向一名买家——一名私人少数股东——出售股份。我们在法庭上打破了这一阴谋，”纳塔卢哈补充道。

10月27日，恢复职权的“因达鲁”监事会解雇了该企业的原管理层。然而，据德米特里·纳塔卢哈称，就在10月28日当晚，前管理层就试图将文件从工厂运走。

当乌克兰联邦财产管理局的代表抵达企业时，他们记录下了一系列情况：

被解职的负责人仍在向员工下达指令，并能访问内部文件；

企业服务器上失踪的27 块 硬盘，后来被发现在一辆停放在监控盲区（该区域未被监控摄像头覆盖）的公务车后备箱里的纸箱中；

据纳塔卢哈称，前管理层曾试图误导基金代表和新任负责人；

前任董事曾试图带走一包涉及受制裁及被扣押财产的司法文件。

现场已通知国家警察到场。直到凌晨一点，新管理层与国家资产管理基金代表及执法人员共同对工厂的关键办公室进行了封存。

“因达鲁”的新管理层已开始履行职责。该企业后续事态发展以及前管理层行为可能引发的法律后果，均需进行妥善调查。

undefined

乌克兰国家财产基金负责人德米特罗·纳塔卢哈通报了这一情况。

此前，乌克兰卫生部已决定在战时期间免费发放胰岛素。

关注我们在