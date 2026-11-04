在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会正在为乌克兰制定一份谨慎的加入欧盟谈判路线图。该文件设定了2027年的有限目标，并未承诺乌克兰加入欧盟的具体日期，Politico Europe报道。

在文件草案中，欧盟委员会敦促基辅“紧急且大幅加快法治领域改革的步伐”。在2027年上半年满足该领域的关键要求，是使各个领域的谈判能够暂时完成的必要条件。

2027年的七个领域

作为欧盟委员会扩大方案一部分的这份路线图，确定了乌克兰有可能在2027年暂时完成谈判的七个谈判领域。上半年涉及教育和文化，下半年则涉及知识产权、就业和社会政策、工业政策、研究、对外关系，以及外交和安全政策。

要加入欧盟，候选国必须在35个谈判章节中使其立法和机构符合欧盟的标准。欧盟委员会指出，此类变革需要广泛协商、时间和资源。为支持乌克兰当局，布鲁塞尔成立了一个特别工作组。

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摩尔多瓦可能推进得更快

该文件还指出，乌克兰和摩尔多瓦的欧洲一体化进程速度存在差异。对于乌克兰，布鲁塞尔的目标是在2027年于七个领域取得进展；而根据欧盟委员会的评估，摩尔多瓦可能在超过20个领域完成谈判。

乌克兰和摩尔多瓦于2022年申请加入欧盟，于同年6月同时获得候选国地位，并于2024年6月正式启动谈判。10月，两国就欧盟内部市场、竞争力和经济增长启动了谈判。

欧盟委员会还力争在2026年底前为乌克兰开启两个此前尚未开启的谈判集群：有关“绿色”政策和可持续互联互通的第4集群，以及有关资源、农业和凝聚力的第5集群。委员会认为，乌克兰已满足为此所需的条件。

文件将该路线图称为一份“动态文件”，可根据谈判进程和改革速度进行更新。即使暂时完成个别领域的谈判，也不意味着自动加入欧盟：此后仍需要一项入盟条约，并须获得批准和批准生效。

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