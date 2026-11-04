乌克兰特种无人机工业公司推出了新型“乔姆加”无人机：性能参数与作战能力

乌克兰企业“乌克兰特种无人机工业公司”（Ukrspetsdroneprom）展示了新型飞机式无人机“乔姆加”（RP7 Chomga）。 该机型作为模块化平台研发，可用于侦察、打击行动及特种任务。

“Chomga”无人机采用经典的飞机式气动布局设计。起飞和降落时需要预先准备好的场地。

可通过该公司自主研发的SkyLoki专有模拟无线电遥控系统对无人机进行操控，该系统具有较强的抗干扰能力。 另一种方案则通过集成LTE调制解调器的远程控制系统，利用Starlink卫星终端进行操控。

“乌克兰特种无人机工业”的代表表示，该平台已完成必要的优化调整，现已具备飞行条件。

“我们的新品是‘乔姆加’飞机型无人机，它可作为执行各类战术任务的基础平台。 目前该机已完全具备飞行条件……整套设备根据所选通信类型不同，价格在5000至7000美元之间。 此外，该机型在野外条件下具备极高的可维修性——维修仅需电钻、螺丝刀和铆钉枪即可，”乌克兰特种无人机工业公司代表在接受《奥博隆卡》采访时表示。

根据任务需求，该无人机可采用多种配置。

在RP7 Chomga M-Fly的侦察-打击配置中，该无人机配备了激光目标指示器。其作用是引导配备集成光学制导系统的RP7-10 SkyLoki FPV无人机执行自主打击任务。

此外，“Chomga”还可充当母机。在此配置下，它能够运输：

多达三架搭载1公斤弹头的RP7-10攻击无人机；

两架配备大容量电池的无人机。

另一种应用方案是拦截空中目标。在此配置下，该系统可搭载三架与SineLink系统集成的RP7-Zenit高速防空无人机。

为支持打击分队的行动，可使用RP7-15-RLY SkyLoki Ultra+中继器。

与此同时，开发人员放弃了将“乔姆古”本身作为中继器长期使用的构想。 原因在于其在低速飞行时的脆弱性。为此，针对此类任务，开发团队专门设计了一款系留于气球的转播器，该设备可自主运行长达10小时。

RP7 Chomga的技术参数

据制造商称，该无人机具有以下飞行技术参数：

最大有效载荷： 最高15公斤。

工作巡航速度： 75公里/小时。

最大速度： 110公里/小时。

工作飞行高度： 最高1500米。

连续飞行时间： 最长90分钟。

起降跑道长度：最高50米。

作战半径取决于所选型号。在搭载15公斤载荷的轰炸机型号中，战术半径可达60公里，且具备返回基地的能力。

在自杀式攻击型机型中，搭载同等质量（15公斤）的弹头时，单程战术飞行距离为100至125公里。

激光制导系统可在高达1500米的高度上，实现最远3公里的制导。

此外，制造商还公布了RP7-Zenit防空无人机的技术参数。其自重（含弹头）为0.4公斤。该无人机最高时速可达250公里/小时，启用增压推进时最高时速可达320公里/小时。 续航时间可达20分钟。

针对对载荷能力要求较低的任务，该公司开发了轻量化型号——“Light Chomga”。该机型能够将5公斤的有效载荷运送至80公里外的目标区域。

目前，“乔姆加”平台已完全具备实际飞行应用的条件。 制造商正与军事单位就将该无人机移交至试验性作战使用进行谈判。这将使各方能够直接在交战前线验证其宣称的能力以及各种战术场景。

此前，“SkyLoki”通信模块已通过了抗电子战（REB）能力的测试。测试是在与第10军团各部队协同行动中进行的。

在“IRON HALLOWEEN PARTY 2026”活动中，该公司代表介绍了该无人机的技术参数及其作战应用方案。

此前，乌克兰公司“维特罗洛姆”推出了紧凑型履带式地面机器人系统“鼹鼠”，该系统专用于将爆炸物运送至敌方阵地。 该平台重量约为4.6公斤，可运载高达16公斤的货物，其基础版本售价从2.5万格里夫纳起。得益于较轻的重量，该机器人可通过重型轰炸无人机进行运输。

值得一提的是，波兰企业PK MIL与SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne已建立合作伙伴关系，为启动乌克兰155毫米口径“博格丹”轮式自行火炮的生产做准备。 该项目不仅包括制造火炮系统，还包括组织其技术维护和维修工作。

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