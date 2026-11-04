„Ukrspetsdronprom” zaprezentował nowy dron „Chomga”: parametry techniczne i możliwości bojowe

Ukraińska firma „Ukrspetsdronprom” zaprezentowała nowy bezzałogowy statek powietrzny typu samolotowego „Chomga” (RP7 Chomga). Został on zaprojektowany jako platforma modułowa, którą można wykorzystywać do rozpoznania, operacji uderzeniowych i zadań specjalnych.

Bezzałogowy statek powietrzny „Chomga” został skonstruowany zgodnie z klasyczną schematem aerodynamicznym samolotu. Do startu i lądowania potrzebuje przygotowanych terenów.

Bezzałogowcem można sterować za pomocą firmowego, analogowego systemu radiowego SkyLoki własnej produkcji, który charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zakłócenia. Inna opcja zakłada wykorzystanie terminala satelitarnego Starlink poprzez system zdalnego sterowania z wbudowanym modemem LTE.

Przedstawiciel „Ukrspetsdronepromu” poinformował, że platforma przeszła już niezbędne udoskonalenia i jest gotowa do lotów.

„Naszą nowością jest bezzałogowy statek powietrzny typu samolotowego „Chomga”, który stanowi podstawową platformę do różnych misji taktycznych. Obecnie samolot jest w pełni gotowy do lotu... cały zestaw, w zależności od wybranego rodzaju łączności, kosztuje od 5 do 7 tysięcy dolarów. Ponadto można go w maksymalnym stopniu naprawiać bezpośrednio w warunkach polowych – do naprawy potrzebna jest jedynie wkrętarka, śrubokręt i nitownica” – powiedział przedstawiciel „Ukrspetsdronprom” w komentarzu dla „Oboronki”.

W zależności od postawionego zadania dron może być wykorzystywany w kilku konfiguracjach.

W wersji rozpoznawczo-uderzeniowej RP7 Chomga M-Fly urządzenie jest wyposażone w laserowy wskaźnik celu. Jest ono przeznaczone do naprowadzania dronów FPV RP7-10 SkyLoki, wyposażonych w zintegrowane optyczne głowice autonomicznego rażenia.

Ponadto „Chomga” może pełnić rolę samolotu-matki. W takiej konfiguracji jest w stanie transportować:

do trzech dronów uderzeniowych RP7-10 z głowicą bojową o masie 1 kg;

dwa drony z akumulatorami o zwiększonej pojemności.

Kolejnym wariantem zastosowania jest przechwytywanie celów powietrznych. W tej konfiguracji kompleks pełni rolę nośnika trzech szybkich bezzałogowych statków powietrznych RP7-Zenit, zintegrowanych z systemem SineLink.

Do wsparcia działań grup uderzeniowych można wykorzystać retransmiter RP7-15-RLY SkyLoki Ultra+.

Jednocześnie twórcy zrezygnowali z pomysłu stałego wykorzystywania samego „Czomgu” jako retransmitera. Powodem była jej podatność na uszkodzenia podczas lotu z małą prędkością. Zamiast tego do takich zadań stworzono stacjonarny retransmiter na balonie, który może działać autonomicznie do 10 godzin.

Parametry techniczne RP7 Chomga

Według danych producenta dron posiada następujące parametry lotnicze:

Maksymalna masa ładunku użytkowego: do 15 kg.

Robocza prędkość przelotowa: 75 km/h.

Maksymalna prędkość: 110 km/h.

Wysokość operacyjna: do 1500 metrów.

Czas trwania lotu ciągłego: do 90 minut.

Długość pasa startowego: do 50 metrów.

Zasięg działania zależy od wybranej wersji. W wersji bombowca z ładunkiem 15 kg zasięg taktyczny wynosi do 60 km z możliwością powrotu do bazy.

W wersji kamikadze z ładunkiem bojowym o tej samej masie – 15 kg – taktyczny zasięg lotu w jedną stronę wynosi od 100 do 125 km.

Kompleks oświetlenia laserowego zapewnia namierzanie na odległość do 3 km z wysokości do 1500 metrów.

Osobno producent podał parametry dronów przeciwlotniczych RP7-Zenit. Ich masa własna wraz z głowicą bojową wynosi 0,4 kg. Drony mogą osiągać prędkość do 250 km/h, a z dopalaczem – do 320 km/h. Czas lotu wynosi do 20 minut.

Do zadań o mniejszych wymaganiach dotyczących ładowności firma opracowała lżejszą modyfikację — „Light Chomga”. Jest ona w stanie dostarczyć ładunek o masie 5 kg na odległość do 80 km.

Obecnie platforma „Chomga” jest w pełni gotowa do praktycznego zastosowania w powietrzu. Producent prowadzi rozmowy z jednostkami wojskowymi w sprawie przekazania drona do eksploatacji eksperymentalno-bojowej. Umożliwi to sprawdzenie deklarowanych możliwości oraz różnych scenariuszy taktycznych bezpośrednio na linii frontu.

Wcześniej moduły łącznościowe SkyLoki przeszły testy na odporność na środki walki radioelektronicznej (REB). Testy przeprowadzono we współpracy z oddziałami 10. korpusu armii.

O parametrach technicznych drona oraz możliwościach jego zastosowania bojowego opowiedział przedstawiciel firmy podczas imprezy IRON HALLOWEEN PARTY 2026.

Wcześniej ukraińska firma „Vitrolom” zaprezentowała kompaktowy, gąsienicowy, naziemny kompleks robotyczny „Kryt”, przeznaczony do dostarczania ładunków na pozycje przeciwnika. Platforma waży około 4,6 kg, jest w stanie przewozić do 16 kg ładunku, a jej wersja podstawowa kosztuje od 25 tysięcy hrywien. Dzięki niewielkiej masie robota można transportować za pomocą ciężkiego drona-bombowca.

Przypomnijmy, że polskie firmy PK MIL i SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne zawarły partnerstwo w celu przygotowania się do uruchomienia produkcji ukraińskich samobieżnych zestawów artyleryjskich „Bogdana” kalibru 155 mm. Projekt przewiduje nie tylko produkcję systemów artyleryjskich, ale także organizację ich konserwacji i napraw.

Czytaj nas na