Укрспецдронпром представив новий безпілотник Чомга: характеристики та бойові можливості

0:00 / 0:00

Українське підприємство «Укрспецдронпром» презентувало новий безпілотний літальний апарат літакового типу «Чомга» (РП7 Chomga). Його розробили як модульну платформу, яку можна використовувати для розвідки, ударних операцій та спеціальних завдань.

БПЛА «Чомга» створений за класичною літаковою аеродинамічною схемою. Для зльоту та посадки йому потрібні підготовлені ділянки.

Керувати безпілотником можна за допомогою фірмової аналогової системи радіокерування SkyLoki власного виробництва, яка має підвищену стійкість до перешкод. Інший варіант передбачає використання супутникового термінала Starlink через систему віддаленого керування з інтегрованим LTE-модемом.

Представник «Укрспецдронпрому» розповів, що платформа вже пройшла необхідне доопрацювання та готова до польотів.

«Наша новинка – це БПЛА літакового типу "Чомга", який виступає базовою платформою під різні тактичні місії. На сьогодні літак повністю доведений до льотного стану... весь комплект залежно від обраного типу зв'язку коштує від 5 до 7 тисяч доларів. Крім того, він максимально ремонтопридатний безпосередньо в польових умовах – для відновлення потрібні лише шуруповерт, викрутка та заклепочник», – сказав представник «Укрспецдронпром» у коментарі для «Оборонки».

Залежно від поставленого завдання безпілотник може використовуватися в кількох конфігураціях.

У розвідувально-ударному варіанті РП7 Chomga M-Fly апарат оснащується лазерним цілевказівником. Він призначений для наведення FPV-дронів РП7-10 SkyLoki, обладнаних інтегрованими оптичними сікерами автономного ураження.

Також «Чомга» може виконувати роль літака-матки. У такій конфігурації вона здатна транспортувати:

до трьох ударних дронів РП7-10 із бойовою частиною масою 1 кг;

два дрони зі збільшеними акумуляторами.

Ще один варіант застосування — перехоплення повітряних цілей. У цій конфігурації комплекс виступає носієм трьох швидкісних зенітних безпілотників РП7-Zenit, інтегрованих із системою SineLink.

Для підтримки роботи ударних груп може використовуватися ретранслятор РП7-15-RLY SkyLoki Ультра+.

Водночас розробники відмовилися від ідеї постійно застосовувати саму «Чомгу» як ретранслятор. Причиною стала її вразливість під час польоту на низьких швидкостях. Натомість для таких завдань створили прив'язний ретранслятор на аеростаті, який може працювати автономно до 10 годин.

Технічні характеристики РП7 Chomga

За даними виробника, безпілотник має такі льотно-технічні параметри:

Максимальна маса корисного навантаження: до 15 кг.

Робоча крейсерська швидкість: 75 км/год.

Максимальна швидкість: 110 км/год.

Робоча висота застосування: до 1500 метрів.

Тривалість безперервного польоту: до 90 хвилин.

Довжина злітно-посадкової смуги: до 50 метрів.

Дальність застосування залежить від обраної модифікації. У варіанті літака-бомбера з навантаженням 15 кг тактичний радіус становить до 60 км із можливістю повернення на базу.

У модифікації камікадзе з бойовою частиною аналогічної маси — 15 кг — тактична дальність польоту в один бік становить від 100 до 125 км.

Комплекс лазерного підсвічування забезпечує наведення на відстані до 3 км із висоти до 1500 метрів.

Окремо виробник повідомив характеристики зенітних дронів РП7-Zenit. Їхня власна маса разом із бойовою частиною становить 0,4 кг. Безпілотники можуть розвивати швидкість до 250 км/год, а з форсажем — до 320 км/год. Час перебування в повітрі сягає 20 хвилин.

Для завдань із меншими вимогами до вантажопідйомності підприємство розробило полегшену модифікацію — «Лайт Чомга». Вона здатна доставляти корисне навантаження масою 5 кг на відстань до 80 км.

Наразі платформа «Чомга» повністю готова до практичного застосування в повітрі. Виробник веде переговори з військовими підрозділами щодо передачі безпілотника на дослідно-бойову експлуатацію. Це дасть змогу перевірити заявлені можливості та різні тактичні сценарії безпосередньо на лінії зіткнення.

Раніше зв'язкові модулі SkyLoki пройшли випробування на стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Тестування проводили у взаємодії з підрозділами 10-го армійського корпусу.

Про технічні характеристики безпілотника та варіанти його бойового застосування розповів представник компанії під час заходу IRON HALLOWEEN PARTY 2026.

Раніше українська компанія «Вітролом» представила компактний гусеничний наземний роботизований комплекс «Кріт», призначений для доставки зарядів до позицій противника. Платформа важить близько 4,6 кг, здатна перевозити до 16 кг вантажу, а її базова версія коштує від 25 тисяч гривень. Завдяки невеликій масі робота можна транспортувати важким дроном-бомбером.

Нагадаємо, польські компанії PK MIL та SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne уклали партнерство для підготовки до запуску виробництва українських колісних самохідних артилерійських установок «Богдана» калібру 155 мм. Проєкт передбачає не лише виготовлення артилерійських систем, а й організацію їхнього технічного обслуговування та ремонту.

Читай нас у