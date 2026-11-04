«Укрспецдронпром» представил новый беспилотник «Чомга»: характеристики и боевые возможности

Украинское предприятие «Укрспецдронпром» представило новый беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Чомга» (РП7 Chomga). Он разработан как модульная платформа, которую можно использовать для разведки, ударных операций и специальных задач.

БПЛА «Чомга» создан по классической самолетной аэродинамической схеме. Для взлета и посадки ему требуются подготовленные площадки.

Управлять беспилотником можно с помощью фирменной аналоговой системы радиоуправления SkyLoki собственного производства, которая обладает повышенной устойчивостью к помехам. Другой вариант предусматривает использование спутникового терминала Starlink через систему удаленного управления с интегрированным LTE-модемом.

Представитель «Укрспецдронпрома» рассказал, что платформа уже прошла необходимую доработку и готова к полётам.

«Наша новинка — это БПЛА самолетного типа «Чомга», который выступает базовой платформой для различных тактических миссий. На сегодняшний день аппарат полностью доведен до летного состояния... весь комплект, в зависимости от выбранного типа связи, стоит от 5 до 7 тысяч долларов. Кроме того, он максимально ремонтопригоден непосредственно в полевых условиях — для ремонта нужны лишь шуруповерт, отвертка и заклепочник», — сказал представитель «Укрспецдронпром» в комментарии для «Оборонки».

В зависимости от поставленной задачи беспилотник может использоваться в нескольких конфигурациях.

В разведывательно-ударном варианте РП7 Chomga M-Fly аппарат оснащается лазерным целеуказателем. Он предназначен для наведения FPV-дронов РП7-10 SkyLoki, оборудованных интегрированными оптическими сикерами автономного поражения.

Также «Чомга» может выполнять роль самолета-матки. В такой конфигурации она способна транспортировать:

до трёх ударных дронов РП7-10 с боевой частью массой 1 кг;

два дрона с увеличенными аккумуляторами.

Еще один вариант применения — перехват воздушных целей. В этой конфигурации комплекс выступает носителем трех скоростных зенитных беспилотников РП7-Zenit, интегрированных с системой SineLink.

Для поддержки работы ударных групп может использоваться ретранслятор РП7-15-RLY SkyLoki Ультра+.

В то же время разработчики отказались от идеи постоянно использовать саму «Чомгу» в качестве ретранслятора. Причиной стала её уязвимость во время полёта на низких скоростях. Вместо этого для таких задач создали привязной ретранслятор на аэростате, который может работать автономно до 10 часов.

Технические характеристики РП7 Chomga

По данным производителя, беспилотник имеет следующие летно-технические параметры:

Максимальная масса полезной нагрузки: до 15 кг.

Рабочая крейсерская скорость: 75 км/ч.

Максимальная скорость: 110 км/ч.

Рабочая высота применения: до 1500 метров.

Продолжительность непрерывного полёта: до 90 минут.

Длина взлетно-посадочной полосы: до 50 метров.

Дальность применения зависит от выбранной модификации. В варианте самолета-бомбардировщика с нагрузкой 15 кг тактический радиус составляет до 60 км с возможностью возвращения на базу.

В модификации «камикадзе» с боевой частью аналогичной массы — 15 кг — тактическая дальность полета в одну сторону составляет от 100 до 125 км.

Комплекс лазерной подсветки обеспечивает наведение на расстоянии до 3 км с высоты до 1500 метров.

Отдельно производитель сообщил характеристики зенитных дронов РП7-Zenit. Их собственная масса вместе с боевой частью составляет 0,4 кг. Беспилотники могут развивать скорость до 250 км/ч, а с форсажем — до 320 км/ч. Время нахождения в воздухе достигает 20 минут.

Для задач с меньшими требованиями к грузоподъемности предприятие разработало облегченную модификацию — «Лайт Чомга». Она способна доставлять полезную нагрузку массой 5 кг на расстояние до 80 км.

В настоящее время платформа «Чомга» полностью готова к практическому применению в воздухе. Производитель ведет переговоры с воинскими подразделениями о передаче беспилотника в опытно-боевую эксплуатацию. Это позволит проверить заявленные возможности и различные тактические сценарии непосредственно на линии соприкосновения.

Ранее связные модули SkyLoki прошли испытания на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тестирование проводилось во взаимодействии с подразделениями 10-го армейского корпуса.

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